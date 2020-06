Tres mujeres con cargos federales renuncian por protestas o diferencias con AMLO

Se trata de Asa Christina Laurell, subsecretaria de Integración y Desarrollo de Salud, además de las titulares de Conapred y de la CEAV

Animal Político

19/06/2020 | 09:00 AM

En las últimas horas tres mujeres, dos a cargo de organismos federales y una subsecretaria federal, renunciaron a sus puestos por protestas sociales o diferencias con el gobierno federal.

Se trata de Asa Christina Laurell, titular de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud (SIDSS); Mara Gómez Pérez, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y Mónica Maccise, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Al momento Asa Christina Laurell y Mónica Maccise ya presentaron sus renuncias de forma oficial, mientras que Gómez Pérez lo hará en el transcurso de este viernes.

La Segob en un tuit, informa que Mónica Maccise, titular de Conapred presentó de manera voluntaria su renuncia este día.

Laurell presentó su renuncia este jueves y argumentó que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, pretende desmontar esta subsecretaría, lo cual, afirmó, “es una amenaza para el futuro”.

En un texto publicado, la ex funcionaria argumenta que las inversiones hechas durante la contingencia han sido necesarias para salvar vidas a corto plazo, pero no han fortalecido el funcionamiento normal del sistema público ni las obligaciones legales del privado hacia la población pobre.

Por otro lado, MónicaMaccise anunció que entregará su renuncia como titular del Conapred luego de que la Secretaría de Gobernación le pidió separarse del cargo, tras las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sugiriendo desaparecer al organismo.

La petición de renuncia se hizo desde el miércoles y un día después se confirmó. Maccise hará efectiva la renuncia ante el consejo de Conapred este viernes.

Mientras que Mara Gómez Pérez renunciará a la CEAV tras seis meses de estar en el cargo y a dos semanas de protestas por parte de familiares de personas desaparecidas que exigen su destitución.

La renuncia de la titular de la CEAV también se da luego de que a inicios de junio la misma Comisión reclamará por el recorte presupuestal ordenado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El organismo advirtió que como consecuencia del recorte casi el 60% del personal perdería su trabajo, además de que se quedarían sin recursos para pagar la renta de la sede central y los servicios básicos de sus instalaciones en todo el país.

Tampoco existirá sitio para atender a más de 7 mil 200 victimas que se reciben mensualmente, ni para tramitar los apoyos de otras 5 mil.

Pese a las protestas, días después el Presidente sostuvo el recorte pero aseguró que las víctimas no se quedarían sin atención.

Presidente propondrá a mujer indígena para el Conapred

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy, en su habitual conferencia matutina, que el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) continuará pero que será dirigido por una mujer indígena.

“Cada quien es libre de decidir y lo más honesto es no estar ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto que se está aplicando”, dijo el mandatario.

López Obrador opinó que el consejo no debió convocar al foro sobre racismo y clasismo en México, al que asistiría Chumel Torres, señalado por insultar al hijo menor del mandatario y de la escritora Beatriz Gutiérrez Müller.

“Era el caso este (el de poca afinidad de Mónica Maccise con el proyecto de Gobierno), parece que sí, porque creo que no se debió convocar a ese foro y quienes no compartan la política de transformación que se está llevando a cabo, pues con toda la libertad pueden decidir no trabajar en el Gobierno”, añadió.

El Presidente negó que solicitara la renuncia de Maccise y dijo desconocer si fue la Secretaría de Gobernación la que lo hizo, pero adelantó que él propondría a una mujer indígena para ocupar el cargo.

“Yo propondría a aun mujer representante de los pueblos indígenas porque, los más humillados de México, los que han padecido más el racismo en México han sido los indígenas, me gustaría que es cargo estuviese representado por una mujer indígena”, dijo.