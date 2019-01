Tres pintores expondrÃ¡n su riqueza plÃ¡stica en Multiversidad

Tres pintores expondrán su riqueza plástica en Multiversidad

Este viernes inauguran muestra colectiva Xosé Lamas, Maribel Arredondo y Marsol Quiñonez.

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ El Centro Cultural Multiversidad va a albergar durante 15 días la obra de tres pintores mazatlecos: Xosé Lamas, Maribel Arredondo y Marsol Quiñónez, reunidos en la muestra colectiva Diversidad plástica que se va a inaugurar este viernes, a las 19:15 horas.

Lo dieron a conocer en rueda de prensa la directora del centro Cultural, Olga María Enciso, y los tres artistas invitados.

Destacaron la trayectoria del artista Xosé Lamas que quiso cobijar a las dos pintoras invitándolas a participar en una exposición colectiva.

El pintor oriundo de Guadalajara Jalisco y radicado en Mazatlán desde hace 15 años mencionó que cada uno de los tres participantes de la muestra Diversidad plástica van a exponer 10 cuadros.

“Participo con nueve retratos de personas del puerto a los que me he acercado, algunos de ellos me han honrado con su amistad, entre ellos se cuentan Melly Peraza, Roberto Pérez Rubio, también incluyo un autorretrato, los fondos enriquecen las composición con detalles provocadores”, adelantó el pintor.

Maribel Arredondo mencionó que desde hace seis años no exponía y que en esta ocasión está participando con obras figurativas y abstractas con las que toca temas como el embarazo, ángeles y temas religiosos.

Marsol Quiñónez mencionó que es autodidacta en el área de la plástica y que prefiere lo figurativo y se inclina por el surrealismo que utiliza para reflexionar sobre situaciones sobre su existencia.

La cita es este viernes, a las 19:15 horas, en el Centro Cultural Multiversidad. Entrada libre.