Tres Venados acudirán al Juego de Estrellas del Cibacopa

El encuentro se realizará el próximo sábado en Guadalajara

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ El capitán de Venados Basquetbol, Akeem “El Lobo” Scott, el delantero Nick Waddell y el también delantero Joshua Ramírez, fueron los jugadores seleccionados para formar parte del Juego de Estrellas Cibacopa-D’portenis por parte de los rojos del puerto.

Esto como resultado de las estadísticas alcanzadas tras su desempeño en lo que va del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa).

Si bien es un juego amistoso, tal como lo señala quien tendrá la responsabilidad de dirigir a los representantes del llamado Equipo Sur, Andrés “Veneno” Contreras, no deja de ser, “un previo tanto para los jugadores como para nosotros los entrenadores porque es el resultado de la base del trabajo”.

Akeem Scot considera que jugar en el Juego de Estrellas es “algo grandioso porque reconoce a los mejores de la liga” a lo que agregó Joshua Ramírez: “Es una gran oportunidad, participé el año pasado y me divertí bastante, conocí a mucha gente, tú sabes, el top de los jugadores de la liga, así que definitivamente estoy muy agradecido, feliz y emocionado por representar a Venados Basquetbol.

Ésta será la primera ocasión en la que Nick Waddell entre a la duela como uno de los mejores y dispute el partido de exhibición.

El procedente de Chicago cataloga el hecho como un “logro grandioso” al que espera aportar mucha intensidad sin dejar de divertirse y tirar para ganar.

Y es que de esto se trata justamente, “divertirse, pasar un rato de sano entretenimiento, un rato de diversión, porque no se compite, no se gana nada, los coaches no queremos arriesgar a nuestros jugadores, más que nada es para darle un espectáculo al público”, señaló “Veneno” Contreras.

Y si de un buen show se trata, los representantes de Mazatlán prometen mucho y del bueno.

“Ahí estaré haciendo bromas, divirtiéndome, viendo cómo interactuar con el público para que se vuelvan locos y disfruten”, prometió Scott.

A la par, Ramírez sentenció: “Esto se trata de mostrar lo que sabes hacer en la duela, lanzar la pelota, ser agresivo, tú sabes, es un juego amistoso, pero de todas maneras quieres ganar obviamente, está en nuestra naturaleza competitiva, pero estaré ahí pasando un buen rato”.

Al consultar al coach Contreras, quien estará presente por octava ocasión en 11 años sobre lo que le aportarán los mazatlecos al equipo del Sur, no dudó en hablar del talento que tiene el trío seleccionado; sin embargo, elogió con especial respeto y cariño al capitán.

“A Scott lo conozco porque he trabajado con él, es un jugador de primera, se hace sentir en la duela, es motivador y se pierde de vista”.

Si los rojos del puerto formarán parte o no del quinteto inicial no lo quiso confirmar el timonel, pero sí garantizó que utilizará a todos los profesionales durante los 40 minutos de juego.

Scott, Waddell y Ramírez formarán parte del equipo sureño junto con los seleccionados de los quintetos de Culiacán, La Paz y el anfitrión, Jalisco.

PARA SABER El Juego de Estrellas se llevará a cabo el próximo sábado 11 de mayo, a las 19:30 horas, en el Domo del CODE de Guadalajara.

