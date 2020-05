Trevor Bauer explota contra Grandes Ligas

Trevor Bauer, lanzador de los Rojos de Cincinnati, arremetió contra el Comisionado Rob Manfred y la Major League Baseball (MLB) por la propuesta de arrancar la temporada en medio de la pandemia de Covid-19.

Los últimos días han estado llenos de controversia alrededor de las Ligas Mayores, donde los dueños de los equipos tuvieron una reunión con el Comisionado para elaborar un plan que coloca el Opening Day en julio y continúa con un calendario de 82 juegos.

Además, se discutió qué tan viable sería disputar la campaña a puerta cerrada; sin embargo, la controversia más grande entra con los salarios de los jugadores, pues la MLB recibiría la mitad de los ingresos de la temporada.

Por ello, el pítcher de 29 años publicó un video en sus redes sociales en forma de reacción a la posibilidad de volver a la actividad y también la calificó “de risa”.

“Misma canción y mismo baile de la MLB. Filtrar una historia. Negociar a través de los medios. Hacer que los jugadores sean los malos, los atletas ya aceptamos un recorte salarial. Tenemos un acuerdo”, manifestó en una publicación acompañada de un segmento del video junto a la agente Rachel Luba.

My reaction to the @Mlb return to play proposal. It’s laughable. @AgentRachelLuba makes some very good points here regarding the proposed revenue split and the problems with it. https://t.co/2CBH1FlRyK