Trevor Noah explica situación de GameStop como Margot Robbie de The Big Short

Trevor Noah recreó la icónica escena del baño de Margot Robbie de The Big Short para explicar la saga de Game Stop y la compartió a sus seguidores en las redes sociales.

En los últimos días, el precio de las acciones de la empresa minorista de electrónica GameStop se disparó en la bolsa, luego de que un grupo de usuarios de Reddit se organizara para ir en contra de los denominados fondos buitre que apostaban al quiebre de la empresa.

Al momento, se han expresado preocupaciones sobre el activismo de los inversores, mientras que varios vendedores en corto de fondos de cobertura han sufrido pérdidas catastróficas.

Desde entonces, se anunció que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos revisará el papel de Reddit en el reciente aumento de precios, y la aplicación de inversión Robinhood eliminará sus acciones en línea.

La medida, que impide que millones de personas intercambien GameStop y AMC, ha dado como resultado una cobertura mundial, y Noah se dirigió a Twitter para arrojar un poco de luz sobre la situación.

Superponiendo su rostro sobre el de Robbie, en una escena en la que ella analiza minuciosamente las partes móviles que llevaron al colapso del mercado inmobiliario de Estados Unidos, Noah dio su propia explicación de la controversia en curso de GameStop.

“Margot Robbie no estuvo disponible para explicar esta situación de GameStop en una bañera, así que esto es lo mejor que pudimos hacer”, tuiteó Noah.

Margot Robbie wasn't available to explain this GameStop situation in a bathtub, so this is the best we could do. pic.twitter.com/Mw1dabmIzQ