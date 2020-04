Trevor Williams, de Piratas, hace donaciÃ³n de 30 mil dÃ³lares en la lucha contra el Covid-19

PITTSBURGH._ El lanzador de los Piratas, Trevor Williams, junto al programa de Pirates Charities, anunció una donación de 30 mil dólares al Banco Comunitario de Alimentos del Gran Pittsburgh, como parte del Home Plate Project.

La contribución financiará una distribución de comida el lunes con el Banco de Alimentos, en la sede de Duquesne, anunciaron los Piratas. La donación proporcionará comidas hasta para mil familias en la región de Pittsburgh, que están necesitadas como resultado de la pandemia del coronavirus.

“Estoy orgulloso de poder volver a trabajar con estos increíbles grupos y poder hacer un impacto a nivel local, con el Banco Comunitario de Alimentos de Gran Pittsburgh, para ayudar a los niños y familias de todo Pittsburgh”, dijo Williams en un comunicado. “La idea del Home Plate Project es ayudar a los más vulnerables de nuestra comunidad durante esta pandemia, y sentimos que esta ayuda era necesaria de inmediato”.

We have teamed up with the Home Plate Project to support @PghFoodBank and families in need throughout Pittsburgh. We’re all in this together 💛If you can, please help us support families in need: https://t.co/K1jWCK92fK