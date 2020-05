Trey Mancini ya hace ejercicios...con perro como pesas

Pese a estar bajo tratamiento por cáncer de colon de Etapa III y en aislamiento debido a la pandemia del coronavirus, el jardinero de los Orioles, Trey Mancini, todavía encuentra maneras de realizar sus ejercicios. Y lo hace con una gran sonrisa.

Mancini se veía muy contento en un video publicado en la cuenta de Twitter de su novia, Sara Perlman. El guardabosque de la escuadra de Baltimore realizaba sentadillas con un amigo especial en sus brazos: Un perrito llamado Olympia que adoptó con Perlman.

Trey’s road to recovery has begun, starting with some light squats. No dumbbells necessary pic.twitter.com/tU9Z5heBQB