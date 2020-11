Tribunal Administrativo suspende sanciones de la SFP contra revista Nexos

La suspensión de las sanciones de la SFP por parte del Tribunal Federal habilita de nueva cuenta a Nexos y a Ediciones Cal y Arena para celebrar contratos con dependencias que utilizan recursos federales

Noroeste / Redacción

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa publicó este martes en su portal de internet, una notificación declarando que le fue otorgada a la razón social Nexos, Sociedad Ciencia y Literatura S. A. de C. V., una suspensión provisional de las sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública 20 de agosto.

La suspensión de las sanciones de la SFP por parte del Tribunal Federal habilita de nueva cuenta a Nexos y a Ediciones Cal y Arena para celebrar contratos con dependencias que utilizan recursos federales.

Además, se suspende también, de forma provisional, la multa de casi un millón de pesos acordada por la propia Secretaría de la Función Pública a la revista que dirige el novelista e historiador Héctor Aguilar Camín.

Asimismo, según el otorgamiento de estas medidas cautelares, la Secretaría de la Función Pública del Gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador debe retirar a Nexos de su portal de proveedores inhabilitados.

El 20 de agosto, la SFP inhabilitó por un lapso de dos años a la revista Nexos −que dirige Héctor Aguilar Camín−, según se detalla en la circular 00641/30.15/3818/2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo, la SFP impuso una sanción económica de 999 mil 440 pesos a la revista Nexos, porque supuestamente falseó información en la firma de un contrato con el Instituto Mexicano del Seguro Social para una página de publicidad por 76 mil pesos.

La institución federal ordenó a otros organismos y entidades de la administración pública “abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura, S.A. de C.V. Además, de que le impuso a la revista una multa de 999 mil 44 pesos.

La sanción de la SFP -cuya titular es Irma Eréndira Sandoval Ballesteros- se da luego de que el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el IMSS concluyó el expediente de investigación PISI-A-NC-DS-0011/2019.

Por ello, desde el 20 de agosto no se podrían “recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha [persona] moral, de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de dos años”.

Además, la Función Pública determinó que “en caso de que al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación, la empresa Nexos Sociedad, Ciencia y Literatura, SA de CV, no haya pagado la multa impuesta a través de la citada resolución, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente de la misma”.

Asimismo, la SFP indicó que “las entidades federativas y los municipios interesados deberán cumplir con lo señalado en esta circular cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública que contraten, se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo federal”.

Sin embargo, la Función Pública señaló los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con la revista no quedarán comprendidos en la aplicación de la circular. Pero la SFP no dio más detalles acerca de los motivos de la inhabilitación de Nexos, la cual fue fundada en 1978.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el novelista e historiador Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos, señaló que la sanción de la SFP es “una declaración de hostilidad del Gobierno hacia esta publicación”, y que acudirían ante las instancias correspondientes para anular la decisión.

El director de Nexos señaló que la SFP se ocupa de una plana publicitaria que el Instituto Mexicano del Seguro Social le otorgó a la revista por 72 mil pesos, un asunto que ya fue resuelto hace dos años, según el novelista e historiador.

“Decían que uno de los papeles, de los millones que te piden para poder contratar una plana de publicidad, según ellos estaba falsificado. Se presentaron cuatro o cinco veces los papeles correctos y quedó el asunto zanjado”, explicó Aguilar Camín.

“No una vendetta porque nosotros no hemos hecho nada de lo que alguien, y menos este gobierno, tenga que vengarse, nos parece una ofensiva burocrática con una marcada intención política sobre una revista, pero también sobre una atmósfera de libertad de expresión, me parece un síntoma de que hay un Gobierno incómodo con la libertad de expresión que hay en el país”, afirmó el novelista e historiador al diario El Universal.

Asimismo, Aguilar Camín aseguró que no pagarían la multa impuesta y que interpondrían un recurso de amparo contra esta inhabilitación. “Vamos a buscar un fallo judicial que eche para atrás la ejecución de esta disposición y vamos a combatirla como una disposición falaz, desproporcionada, arbitraria, discrecional e ilegal”, dijo.

El novelista e historiador aseguró que la revista Nexos continuaría trabajando, lo mismo que la editorial Cal y Arena, que también se ve afectada por esta inhabilitación. “Cal y Arena es una línea de negocios de Nexos, la empresa Nexos consta de dos cosas, de la revista y de la editorial Cal y Arena, o sea Cal y Arena queda incluida en esta disposición de la Función Pública”, señaló.

“Tenemos nuestro propio camino que hacer y no dependemos de los ingresos que podamos tener del Gobierno federal. La estigmatización, eso daña la fama de la revista. Para mucha gente que no entiende los detalles es simplemente una descalificación. Me parece un pésimo síntoma en un momento muy delicado del poder, del presidente particularmente con los medios”, afirmó Aguilar Camín.

“No nos preocupa que el Gobierno Federal no nos de publicidad, aunque no deja de ser una decisión arbitraria de a quién sí le da y a quién no le da, eso no nos preocupa, nos preocupa esto como un síntoma de la creciente intolerancia hacia los medios críticos que sienta el presidente de la República todos los días y que después encuentra eco en burócratas que van a tratar de cumplir su voluntad. Este es el problema preocupante”, agregó el novelista e historiador.