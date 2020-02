Tribunal anula sentencia de 138 aÃ±os a Diego Santoy, el llamado Asesino de Cumbres

Tribunal anula sentencia de 138 años a Diego Santoy, el llamado Asesino de Cumbres

La abogada Raquenel Villanueva dirigió la defensa de Santoy Riveroll hasta que fue asesinada en agosto del 2009

Noroeste / Redacción

Magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenaron a un juez local que dicte una nueva sentencia contra Diego Santoy Riveroll, quien purgaba una condena de 138 años por ser el presunto autor intelectual del homicidio de los menores María Fernanda y a Erick Azur, los hermanos Peña Coss, de 3 y 7 años de edad, acontecido el 2 de marzo del 2006, en un domicilio particular ubicado en Monterrey, Nuevo León.

Casi 14 años después se reabrirá el proceso del llamado el “Asesino de Cumbres”, quien supuestamente mató a los hermanos de su entonces novia, Erika Peña Coss, que había decidido terminal su relación sentimental.

La madrugada del 2 de marzo de 2006, Santos Riveroll supuestamente arribó al domicilio particular -ubicado en la calle Monte Casino número 2909, en la colonia Cumbres de la urbe regiomontana-, usando un pasamontañas y guantes de látex, trepó por las paredes, hasta que logró ingresar a la residencia.

Según las versiones ministeriales, el joven -que en ese entonces tenía 21 años de edad- entró hasta el cuarto de su pareja sentimental, donde supuestamente le rogó que no lo abandonara, pero ante la negativa de la mujer, Santoy Riveroll asesinó a los niños Peña Coss.

Además, el joven intentó degollar a su entonces pareja sentimental, privó de su libertad a la empleada doméstica Catalina Bautista, y robó un vehículo, con el cual huyó de la entidad, pero fue capturado el 6 de marzo del 2006, por las autoridades en Oaxaca, cuando viajaba junto a su hermano Mauricio, a bordo de un autobús que se dirigía hacia Guatemala.

La resolución judicial argumenta que no consta en el juicio contra Santoy Riveroll, que durante los careos hubiera estado presente la defensa del joven, quien ahora tiene 34 años de edad. Sin embargo, el llamado "Asesino de Cumbres no será liberado, hasta que se realicen siete careos de él con su ex pareja sentimental, y la madre de los niños, la ex conductora de televisión y astróloga, Tere Coss.

Los otros careos a reponer el próximo 28 de febrero son con: la ex empleada doméstica Catalina Bautista; así como con Azura Peña Coss, hermana de las víctimas; Humberto Leal, amigo de Santoy; Linda Marentes, secretaria de Coss, y los policías Juan Humberto Olguín y Diana Patricia Rivera. Terminadas las diligencias, el juez no tiene fecha límite para dictar la sentencia.

La abogada Raquenel Villanueva dirigió la defensa de Santoy Riveroll hasta que fue asesinada en agosto del 2009, en la Pulga Río, de Monterrey. Sin embargo, su despacho siguió con el caso hasta la sentencia emitida el 11 octubre del 2010.

Santoy Riveroll fue sentenciado a 137 años y seis meses de prisión, además que se le exigió pagar una indemnización de 300 mil pesos, por el homicidio de los hermanos Peña Coss, lesiones y tentativa de homicidio contra su ex novia, el robo de un vehículo, y la privación ilegal de la libertad de la empleada doméstica.

Sin embargo, en julio de 2012, su defensa logró que se redujera la condena de Santoy Riveroll a 71 años, aunque, según con la legislación penal vigente en el estado de Nuevo León, no podrá pasar más de 40 años en prisión.

"Olvidarme de este lugar, o sea, llevarme lo bueno que aprendí, pero todas las experiencias malas hacerlas a un lado, esto no deja de ser una enseñanza, es parte, es como si fuera una escuela, aquí aprendes mucho", declaró en una entrevista para el diario Milenio, Santoy Riveroll, de 32 años de edad, quien en la actualidad se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cadereyta.

- Con información de Reforma