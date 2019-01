Tribunal desconoce al Jurídico de Ahome, Ayuntamiento puede perder juicios... y mucho dinero

Valenzuela Benítez dijo desconocer qué juicios están en proceso, pero, aunque no dio una cifra, es mucho dinero el que está en juego en las demandas contra el Ayuntamiento

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ La Síndico procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benítez, reveló que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa desconoció en un juicio al Director de Asuntos Jurídicos como representante del Ayuntamiento, lo que representa el primer revés legal debido a esta división de poderes.

"El no tener esa parte de la comunicación lineal que debe de existir con el Director Jurídico, lejos de los pleitos, que fue y que vino, de verdad que nosotros estamos obligados a cuidar los bienes y los intereses del Ayuntamiento. El municipio ahorita está en riesgo", dijo.

"Esto no es un juego. No vamos a tener ni para una lámpara, no vamos a tener ni para resolver las cosas básicas que requiere el municipio, por andar pagando juicios, por andar pagando responsabilidades", agregó.

Explicó que el Tribunal falló como 'no contestada' una demanda por la propiedad de un terreno, al no reconocer a Jonathan Gutiérrez Palomares como 'encargado de la defensa jurídica del Ayuntamiento de Ahome', quien comparece como apoderado legal, puesto que esa facultad le confiere a la Sindicatura de Procuración.

"Ni con el poder, él puede ejercer la representación legal del Ayuntamiento, y eso es sumamente preocupante, pero aquí estamos, perdiendo ya terrenos, en cuantía es bastante dinero", expuso.

"Me tiene bastante preocupada esta situación, la cual se le advirtió al Cabildo, tenemos el acta, que no puede invadir las facultades del procurador, y no es por un capricho, sino porque se tienen que respetar las leyes, simple y sencillamente", añadió.

Cabe señalar, que a tres semanas de haber entrado en funciones la actual administración, el Alcalde Manuel Guillermo Chapman nombró a Jonathan Gutiérrez como director de Asuntos Jurídicos, lo cual fue protestado por la Síndico procuradora, argumentando que se violentaban sus facultades.

"El Ayuntamiento está en riesgo de perder los juicios que tenga el Jurídico, porque no se le sustenta. Nos tenemos que traer todos los juicios que él está contestando o ha contestado, para poder emplear los amparos y detener un poquito el proceso que se ha estado llevando, para no perderlos", apuntó.

Valenzuela Benítez dijo desconocer qué juicios están en proceso, pero, aunque no dio una cifra, es mucho dinero el que está en juego en las demandas contra el Ayuntamiento, y no hay capacidad financiera para hacer frente a ello, por lo que está dispuesta a sentarse a dialogar con el Presidente Municipal y los regidores.

Sin embargo, también dijo sentirse 'acosada', pues desde hace 'dos o tres' sesiones de Cabildo urgió a que se integre totalmente la estructura de la Sindicatura de Procuración, y ni siquiera ha salido el dictamen en la Comisión de Gobernación, y exige que la figura del Jurídico regrese a su estructura de inmediato.