Tribunal federal ordena a la UIF descongelar las cuentas de Luis Cárdenas Palomino, cercano a Genaro García Luna

De acuerdo con información de medios, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó la resolución que mantenía bloqueado, desde hace 11 meses, tres cuentas bancarias

Sinembargo.MX

11/11/2020 | 07:03 AM

Ciudad de México.- Un Tribunal federal ordenó descongelar las cuentas de Luis Cárdenas Palomino, exmando de la Policía Federal, y quien está acusado de narcotráfico en una corte federal de Nueva York.

De acuerdo con información de medios, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó la resolución que mantenía bloqueado, desde hace 11 meses, tres cuentas bancarias ligadas a este mando cercano a Genaro García Luna.

El Tribunal determinó que la suspensión sea definitiva, en favor del amparo promovido por Cárdenas Palomino desde finales de 2019.

Con ello, la ex mano derecha de García Luna recuperó tres cuentas que tiene en Santander, Banamex y Banco Azteca.

Las cuentas habían sido bloqueado por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Hasta el momento, se desconocen los argumentos de la resolución, ya que los magistrados no han dado a conocer la versión pública de la sentencia.

El 30 de julio, autoridades federales de Estados Unidos que llevan la causa contra el ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, acusaron hoy formalmente de narcotraficantes a los ex funcionarios mexicanos Luis Cárdenas Palomino, ex titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), y Ramón Eduardo Pequeño García, exjefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal (PF).

Los fiscales que llevan el caso de García Luna dicen que ambos individuos brindaron protección al Cártel de Sinaloa, que comandaron Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que tanto Pequeño García como Cárdenas Palomino “aceptaron millones en sobornos para proteger al Cártel de Sinaloa”.

“Ambos hombres eran socios cercanos de García Luna y pasaron gran parte de sus carreras en los servicios federales de seguridad persiguiendo ostensiblemente a los mismos traficantes a los que se les acusa de ayudar”, citó Alan Feuer, quien cubre juzgados para The New York Times.

“Los tres hombres estuvieron implicados en el asesinato de un informante colombiano de la DEA hace más de una década, de acuerdo con el testimonio de un ‘renegado’ del Cártel. El informante estaba dando información a las autoridades estadounidenses sobre los envíos de cocaína controlados por Arturo Beltrán Leyva, el antiguo socio de Guzmán en Sinaloa, agrega Feuer.

El testigo sería Sergio Villarreal Barragán, quien dice que García Luna recibió el nombre del informante de un oficial corrupto de la policía de Bogotá. “Pequeño y Palomino ayudaron a darle el nombre a Beltrán Leyva. El informante fue secuestrado y torturado y después de confesar que trabajaba para la DEA, fue asesinado”, cita el periodista desde Brooklyn.

Luis Cárdenas Palomino es considerado como la mano derecha de García Luna cuando éste estuvo a cargo de la extinta AFI. Cárdenas Palomino fue jefe de la División de Seguridad Regional y se le identifica como uno de los responsables de armar el montaje en el caso Florence Cassez e Israel Vallarta.

Cárdenas fue de los señalados en la declaración de “La Barbie” junto con García Luna, pero no ha sido procesado. De acuerdo con información en su perfil de LinkedIn, desde el 2013 dirige una empresa de seguridad privada y guardias.