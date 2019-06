Tribunal Municipal declara, otra vez, improcedente huelga del Stasag

Argumenta que el Ayuntamiento de Guasave cumplió las demandas del pliego petitorio, lo que niega el dirigente sindical Alejandro Pimentel Medina

Reyes Iván Camacho

25/06/2019 | 11:21 AM

GUASAVE._ En el noveno día de huelga y a unas horas de solicitar la intervención del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Guasave declaró improcedente el movimiento estallado por el Stasag y ordenó a los trabajadores sindicalizados reintegrarse a sus labores en un plazo máximo de 24 horas.

Un actuario del órgano colegiado dio vista a los representantes sindicales, con el argumento de que el Ayuntamiento había cumplido con las demandas solicitadas en el pliego petitorio, por lo que no había razón que validara lo continuación de la huelga.

Alejandro Pimentel Medina, secretario general del Stasag, rechazó que el Ayuntamiento de Guasave hubiera cumplido con todos los puntos que están solicitando en el pliego petitorio, por lo que el movimiento de huelga seguía siendo justificado.

“Nos la volvieron a aplicar, otra vez determinaron abusivamente, con esto queda muy claro que hay ingobernabilidad, porque todo esto (la huelga) fue apegado a derecho, nos ampara un juez federal, pero no les importó y en lugar de terminar las cosas como debe de ser, de comprobar que cumplieron el pliego petitorio y darnos vista el Tribunal para ver que están cumplidas las cosas, mandan su actuario, ya tenían todo preparado”, dijo.

El dirigente sindical manifestó que si bien atenderán la solicitud del Tribunal, continuarán las luchas pero ahora en las calles, donde se manifestarán por lo que está sucediendo con el Ayuntamiento de Guasave.

“Vamos a ir al Palacio de Gobierno a molestar al Gobernador y demostrarle cómo están pisoteando nuestros derechos y que la presidenta no quiere pagar y que lo que quiere son pleitos. lo que estamos pidiendo nosotros es lo que nos debe del gobierno y no es ilegal lo que tenemos nosotros, nuestro contrato es legal, de negociaciones, y le guste o no le guste lo tiene que respetar”, expuso.

Además de emprender movimientos de protesta en las calles, Pimentel Medina adelantó que acudirán de nuevo ante las autoridades de justicia federales.

“Vamos a buscar el amparo de esto, y si fuera cierto lo que dice la presidenta, no lo hace de esta manera, se hace en el Tribunal, ¿Cuál será su intención? Lo desconocemos, quiere pleito, engañar diciendo que esto que hace es por justicia para el pueblo, nosotros somos pueblo, somos trabajadores y lo que nos debe y que no nos ha pagado son pendientes que ya están, pero si quiere pleito, nos vamos al pleito”, insistió.

Por lo pronto, Pimentel Medina indicó que se levantarán y descansarán este día para reincorporarse a las labores a partir de mañana; sin embargo la lucha por sus derechos continuará.