Triunfa #DelCineMexicanoMeGusta; la gente expone lo que ama, odia y escenas de películas

La gente publica con singular emoción aquello que le gusta y le disguta de la cinematografía nacional

Noroeste / Redacción

17/04/2020 | 11:16 AM

Porque aunque nuestro cine sea tan diverso, no es monedita de oro. Así que hay quienes quedan conformes con alguna película o una escena en particular les parece inolvidable o hay también quien aborrece el trabajo histriónico de algún actor o actriz y es un prejuicio para no ver sus películas y así motivos hay muchísimos, publicó vanguardia.com.

Este viernes la gente se volcó a publicar en Twitter cuáles películas son sus favoritas y cuáles no tanto. Aquí puedes ver un poco cómo la etiqueta #DelCineMexicanoMeGusta se convirtió en trending topic.

Hubo quienes compartieron su lista de películas predilectas nacionales.

También hubo quien destacó la magnífica labor del director mexicano Carlos Enrique Taboada.

Y entre quienes se sumaron a destacar escenas que les parecían inolvidables, esta de “Matando Cabos”, no tiene desperdicio.

O esta protagonizada por La Tucita, en la época de oro del cine mexicano.

Y desde luego, todas las películas del Santo y Blue Demon no podían quedar fuera.

Y frases que nunca olvidaremos porque salieron de algún filme y son memorables. En “Temporada de Patos”, “Yo siempre he dicho que no es tanto el color del pelo sino la actitud”.

Hubo quienes se decantaron por la nostalgia, porque las películas de su ídolo, Pedro Infante, las veían en familia.

Y a ti qué es lo que #DelCineMexicanoMeGusta, súmate a la iniciativa y publica en Twitter tu opinión sobre la filmografía nacional.