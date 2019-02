Triunfa Roma, de Alfonso CuarÃ³n, en los premios BAFTA

Triunfa Roma, de Alfonso Cuarón, en los premios BAFTA

Mejor director, mejor película, mejor fotografía y mejor película de habla no inglesa, los premios obtenidos

Sinembargo.MX

Londres (SinEmbargo).- Roma se alzó hoy con el galardón a mejor película en la 72 edición de los de premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

El largometraje, dirigido por el mexicano Alfonso Cuarón, se impuso a The Favourite, de Yorgos Lanthimos; Green Book, de Peter Farrelly; BlacKkKlansman, de Spike Lee, y A Star is Born, de Bradley Cooper, en la categoría más codiciada de la noche.

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón ganó hoy el Bafta a mejor director por Roma, de 57 años y que ya se alzó con ese mismo galardón en 2014 por Gravity, competía con Pawel Pawlikowski (Cold War), Spike Lee (BlacKkKlansman), Yorgos Lanthimos (The Favourite) y Bradly Cooper (A Star is Born).

La mexicana Roma también ganó hoy el Bafta a mejor película de habla no inglesa, imponiéndose a la libanesa Capernaum, la polaca Cold War, la italiana Dogman y la japonesa Shoplifters.

El laureado director Alfonso Cuarón es el creador de esta oda a su infancia en el barrio de Roma, que la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión consideró la mejor de habla no inglesa en su 72 edición de los premios Bafta.

Roma ganó su primer BAFTA en la categoría de Mejor Fotografía, aún le quedan pendientes cinco nominaciones por contender.

La Favorita se llevó un galardón más, ahora por Mejor Guión Original, robándole una de las nominaciones a Roma.

El BAFTA a Mejor Música Original fue otorgado a la cinta dirigida por Bradley Cooper, A Star Is Born, de las siete nominaciones a la que está contemplada.

En tanto, el premio a Mejor Guión Adaptado fue otorgado a BlacKkKlansman, de Spike Lee.

MEJOR ACTRIZ

La británica Olivia Colman se alzó este domingo con el Bafta a mejor actriz en la 72 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, por su papel como la reina Ana de Inglaterra en “The Favourite”.

La intérprete, que también se llevó el Globo de Oro por este largometraje, se impuso a Glenn Close (“The Wife”), Viola Davis (“Widows”), Melissa McCartthy (“Can You Ever Forgive Me?”) y Lady Gaga (“A Star is Born”)

MEJOR ACTOR

El actor Rami Malek se alzó hoy con el Bafta a mejor actor por su interpretación de Freddy Mercury en Bohemian Rapsody .

El estadounidense de origen egipcio y su papel como la desaparecida estrella de “Queen” se impusieron a Steve Coogan (Stan & Ollie), Viggo Mortesen (Green Book), Christian Bale (Vice) y Bradley Cooper (A Star is Born).

MEJOR ACTOR DE REPARTO

El estadounidense Mahershala Ali se alzó con el Bafta a mejor actor secundario por su actuación en el film Green Book.

Su papel como el pianista Don Shirley, le ha valido la preciada máscara dorada en una categoría en la que competía con Adam Driver (BlackkKlansman), Richard E Grant (Can You Ever Forgive Me?), Sam Rockwell (“Vice”) y Timothee Chalamet (“Beautiful Boy”).

Se trata del primer Bafta que recoge Ali, que ya estuvo nominado también como mejor actor secundario en 2017 por Moonlight, largometraje con el que ganó el Óscar.

Un emocionado Ali subió al atril para agradecer el galardón y opinó que se trata de algo “un poco surrealista” ser premiado por algo por lo que siente “mucha pasión”

Basada en una historia real, Green Book, dirigida por Peter Farrelly, cuenta el viaje por el sur de Estados Unidos en los años sesenta del pianista negro Don Shirley con su chófer Tony Lip, a quien da vida Viggo Mortensen, nominado a mejor actor.

El libro toma su nombre del Libro Verde, una guía que indicaba entonces los pocos establecimientos en los que se aceptaba la entrada afroamericanos.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Rachel Weisz se alzó hoy, en la 72 edición de los Premios de la Academia Británica de Cine y Televisión, con el Bafta a mejor actriz secundaria por su trabajo en The Favourite.

La interprete británica se impuso a su compañera de reparto en la cinta del griego Yorgos Lanthimos Emma Stone, a Amy Adams (Vice), Claire Foy (First Man) y Margot Robbie (Mary Queen of Scotland).

Se trata de la primera máscara dorada que consigue la actriz, de 48 años, que estuvo nominada por su papel en The Constant Gardener (2005), título que le valió su primer y único Óscar como mejor actriz de reparto.

La actriz agradeció el premio a la academia por “el gran honor” y reconoció que tuvo “muchísima suerte” de poder trabajar con Olivia Colman, nominada a mejor actriz, y Emma Stone, así como con el director de la cinta, del que destacó su “gran creatividad”.

Con doce nominaciones la película que narra la historia de la excéntrica reina Ana de Inglaterra con dos de sus sirvientas, a quienes dan vida Weisz y Stone, partió como favorita en la gala de esta noche en el Royal Albert Hall de Londres.

Hasta el momento ya ha conseguido los premios a mejor película británica, diseño de Producción y maquillaje y peluquería, además del de Weisz.

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Spider-Man: Into the Spider-Verse ganó este domingo el Bafta a mejor película de animación en la 72 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

La película, dirigida por Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, se impuso esta noche en el Royal Albert Hall de Londres a Incredibles 2 y a Isle of Dogs.

El filme animado narra la historia de un joven de secundaria que se ha convertido en el nuevo Spider-Man en un universo paralelo en el que Peter Parker ha muerto.

Esta vuelta de tuerca al cómic de Spider Man ha conseguido también la nominación a mejor película de animación en los premios Óscar que se celebran el próximo 24 de febrero en Los Ángeles.

La 72 edición de los premios Bafta de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas dio comienzo este domingo en el Royal Albert Hall de la capital británica.

Las inmediaciones de la emblemática sala de conciertos londinense se engalanaron con la característica alfombra roja por la que desfilaron las estrellas de las películas que optan a llevarse alguna máscara dorada esta noche.

En esta ocasión, parte como favorita con doce nominaciones The Favourite, del griego Yorgos Lanthimos, seguida de Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, con siete nominaciones.

A ese mismo número de galardones optan también Bohemian Rhapsody, de Bryan Singer, First Man, de Damien Chazelle y A Star is Born, la ópera prima como director del actor Bradley Cooper.

Joanna Lumley repite por segundo año consecutivo como presentadora de la gala, después de convertirse la edición pasada en la primera mujer en ejercer como maestro de ceremonias desde 2001.