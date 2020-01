Trolea en Twitter Quirino a Estrada Ferreiro

Pese a que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel niega en entrevistas hacer comentarios que lo confronten politicamente con otros funcionarios, hizo una publicación en Twitter en la que usuarios recordaron al Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro

Noroeste / Redacción

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel 'troleó' en Twitter al Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro.

Este martes el mandatario estatal hizo una dinámica en Twitter con sus seguidores para elegir su nueva foto de portada en su perfil, ahí una de las usuarias aprovechó para reclamar la situación de las calles en Culiacán y le dijo que colocara la foto de un bache a lo que Quirino respondió con una frase haciendo alusión a una declaración del Alcalde Jesús Estrada Ferreiro que generó polémica en redes sociales.

"No vi ninguno camino a la oficina, me vine por donde no había", respondió Ordaz Coppel, acompañado de un gif.

No vi ninguno camino a la oficina, me vine por donde no había. #SoyQuirino pic.twitter.com/wZu0ebBDuE — Quirino Ordaz (@QuirinoOC) January 8, 2020

Ante ello los usuarios de esta red social aprovecharon para hacer alusión a Estrada Ferreiro.

Ordaz Coppel reiteradamente se niega a hacer comentarios y declaraciones ante los medios de cominicación que lo confronte con otros funcionarios o políticos, sin embargo, no tuvo reparo en dar esa respuesta a sus seguidores en Twitter.

No es la primera ocasión que un tuit del Gobernador causa polémita en la red social ya anteriormente le han reclamado por contestar "ánimo" a colectivos feministas que le cuestionaron la violencia de género. En otra ocasión le respondió "cómo así?" A un usuario que le solicitó atención en un crucero de Villa del Real donde han muerto atropelladas por lo menos diez personas.

Los comentarios del mandatario estatal también ha generado cuestionamientos sobre si es él mismo quien maneja su cuenta de Twitter ya que la Secretaría de Innovación cuenta con la Coordinación de Estrategia Digital la cual se encarga de ese tipo de labores, sin embargo, Ordaz Coppel insiste que es él quien personalmente se encarga de esa red social pero en Facebook e Instagram sí le ayuda un community manager.