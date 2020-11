Trump acusa fraude contra EU; Biden pide paciencia y contar los votos

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Donald Trump aseguró que ha ganado la elección presidencial en Estados Unidos, mientras Joe Biden, candidato demócrata, pidió mantener la paciencia y esperar al recuento de votos. Las declaraciones de los contendientes surgen ante la incertidumbre por el resultado del proceso electoral en la Unión Americana.

Alrededor de las 1:22 horas de este miércoles, el Presidente Trump acusó que se podría cometer un fraude en contra de los estadounidenses, ya que los conteos se habían detenidos.

“Esto es un fraude contra los ciudadanos estadounidenses, ganamos la elección” aseguró en un mensaje en la Casa Blanca.

Trump añadió que irán a la Suprema Corte de Justicia para consolidar su triunfo. “Y vamos a ir a la Suprema Corte de Justicia para ganar esto”, adelantó. “Nosotros ya ganamos por lo que a mi concierne”, expuso el Presidente.

Los resultados de esta noche, agregó, han sido “fenomenales”. Los ciudadanos de este país han votado como nunca y estados que no esperábamos ganar los hemos ganado, afirmó.

“Texas ha votado como nunca”, presumió, y Georgia y Carolina del Norte también. “No hay forma que nos puedan alcanzar”, expuso el Presidente desde la Casa Blanca.

“Es muy poco probable que nos alcancen”, expuso. En Arizona, estamos ganando, en Pensilvania estamos ganando por un número “tremendo” de votos, presumió.

También estamos ganando Michigan, “¡Wow, es demasiado!”.

El Gobernador de Texas me dijo que estamos ganando y que nunca ha visto nada como esto, añadió. Pero de pronto, “¿qué le pasó a la elección?”, continuó. “Lo predije y dije que nos llevarán a los tribunales”, recordó.

Previamente, durante la noche del martes, Joe Biden, candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, dijo que “estamos en el camino para ganar”.

“Tenemos que ser pacientes y tenemos que esperar hasta que cada voto sea contado”, expuso.

Seamos pacientes, pidió a sus seguidores. Nos sentimos muy bien de los estados que faltan. El Vicepresidente de EU en el Gobierno de Barack Obama, dijo que nadie se puede considerar ganador, pero se siente optimista de que obtendrá un resultado favorable.

“Estoy agradecido con todos los que me han apoyado, con todos mis simpatizantes y con toda la Nación. Como decía, mi abuelo, dijo: tengamos paciencia”, agregó.

Casi a la misma hora, desde su cuenta de Twitter, el Presidente Donald Trump escribió: “Estamos a lo GRANDE, pero están tratando de ROBAR las elecciones. Nunca les dejaremos hacerlo. ¡No se pueden emitir votos después del cierre de las casillas!”.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!