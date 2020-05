Trump afirma que 'tristemente, MÃ©xico estÃ¡ experimentando un gran problema con coronavirus'

Trump afirma que 'tristemente, México está experimentando un gran problema con coronavirus'

Además, presumió que en su país la frontera es muy estrecha y el muro se está construyendo rápidamente

Noroeste / Redacción

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que México está "teniendo grandes problemas con el coronavirus", además de que presumió que en su país la frontera es "muy estrecha" y el muro se está construyendo rápidamente.

"Lamentablemente, México está experimentando grandes problemas de coronavirus, y ahora California, figúrense, no quiere que la gente venga por la frontera sur. ¡Un clásico!", publicó el mandatario estadounidense en su cuenta de la red social Twitter, en referencia a las políticas de migración implementadas por Gobierno estatal, controlado por los demócratas.

"Tienen mucha suerte de que yo sea su presidente. ¡La frontera es muy estrecha y el muro se está construyendo rápidamente!", abundó Trump, ello a pesar de que su homólogo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que "Estamos viendo la luz a la salida del túnel" con respecto a la pandemia.

En un video publicado en sus redes sociales ayer domingo, el mandatario mexicano aseguró que según las proyecciones", ya vamos a empezar a salir de la etapa más crítica, siempre y cuando sigamos cumpliendo sin salir de casa y con guardar la sana distancia".

"Vamos a salir adelante, yo les transmito mi optimismo [...] Poco a poco, con cuidado, siguiendo todas las medidas sanitarias que se requieran, vamos a ir abriendo la industria de la construcción, el turismo, las cadenas de producción para exportar a Estados Unidos, una vez que ellos empiecen con la apertura de su actividad económica y comercial", comentó el político tabasqueño.

"Tenemos todo un plan para reactivar pronto la economía, para que haya bienestar, para fortalecer la economía familiar, la economía popular, que circule el dinero, que la gente tenga para comprar; que se sigan entregando los créditos, que se generen muchos empleos rápido en la industria de la construcción, que comience a aplicarse, el primero de julio, el tratado económico comercial con Estados Unidos y Canadá", explicó.

"Hay muy buenos resultados [...] Ya falta poco, vamos a seguir así, no relajemos la disciplina para que podamos decirle adiós. Iba yo a utilizar una mala palabra, pero no lo voy a hacer. Bueno, decirle, váyase, váyase, que ya no esté rondando este virus en nuestro país y que si se quiere quedar, ya no tenga ningún efecto para nuestra salud", insistió López Obrador.

La Secretaría de Salud (Ssa) reportó ayer domingo, que en el país se han acumulado 23 mil 471 casos de COVID-19, de los cuales, 6 mil 933 son casos activos, además de que a la fecha han fallecido 2 mil 154 personas por el mal y se tienen 191 muertes por confirmar.

En la conferencia de prensa nocturna en Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, Hugo López-Gatell Ramírez, dijo, "con toda evidencia en la mano, que vamos bien, vamos bien en el sentido del control de la epidemia".