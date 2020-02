Trump celebra exoneración de juicio político

El mandatario de EE.UU. señaló que haber sido absuelto fue una “"victoria de su país", celebrando con dos singulares videos en redes sociales

Noroeste / Redacción

El presidente Donald Trump celebró haber sido absuelto por el Senado estadounidense, con un par de videos que publicó en su cuenta de la red social Twitter, mismos que se viralizaron.

El mandatario de EU señaló que haber sido absuelto fue una “"victoria de su país", celebrando con dos singulares videos en redes sociales.

El primer video es basado en una falsa portada de la revista TIME, donde se puede ver un letrero con la leyenda "Trump 2024", para después seguir con otros cárteles con las fechas 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, etcétera, dejando entrever que podría ser reelegido en dichos años.

Finalmente, el video termina con la frase "Trump 4EVA" (Trump para siempre), ambientado con la música de 'In the Hall of the Mountain King', compuesto por Edvard Grieg.

Trump también publicó un video con extractos de su discurso sobre el Estado de la Unión, en el cual aparecen legisladores demócratas con expresiones desencajadas y ambientado con la balada 'Love Hurts', del grupo Nazareth.

Las imágenes del video finalizan con el momento en que Nancy Pelosi, líder demócrata de la Cámara Baja, rompe la copia del mensaje del presidente estadounidense, quien antes le había negado el saludo y había dejado a la legisladora con la mano extendida.

Minutos después, Trump señaló que mañana a las 12:00 horas tiempo de Washington, realizará una declaración "¡para discutir la VICTORIA de nuestro país sobre el engaño del juicio político!".