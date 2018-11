Trump coincide con el alcalde de Tijuana sobre migrantes centroamericanos

El mandatario estadounidense Donald Trump coincidió este domingo con la postura del alcalde de Tijuana, Baja California, Juan Manuel Gastélum Rivera, sobre los migrantes centroamericanos, de que estos “causan problemas” y que tanto México como Estados Unidos “no están preparados” para recibir a la caravana, además de que este éxodo representa “una invasión”, por lo que “no lo tolerará”.

“El alcalde de Tijuana, México, acaba de afirmar que ‘la ciudad no está preparada para manejar a tantos migrantes, la situación podría durar 6 meses’. De la misma manera, Estados Unidos tampoco está preparado para esta invasió

The Mayor of Tijuana, Mexico, just stated that “the City is ill-prepared to handle this many migrants, the backlog could last 6 months.” Likewise, the U.S. is ill-prepared for this invasion, and will not stand for it. They are causing crime and big problems in Mexico. Go home!