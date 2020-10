Trump confirma que la tarde de este lunes saldrá del hospital tras infectarse de Covid-19

El Presidende EU dice que continuará con su tratamiento contra el coronavirus en la Casa Blanca

Noroeste / Redacción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que saldrá del Centro Médico Walter Reed este mismo lunes 5 de octubre por la tarde, tras permanecer cuatro días internado, y que continuará con su tratamiento en la Casa Blanca, tras haber contraído coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19).

“Saldré del gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 6:30 pm [17:30 hora del centro de México]. ¡Me siento realmente bien! No le tengan miedo al Covid. No dejen que domine sus vidas”, escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de la red social Twitter.

“Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes. ¡Me siento mejor que hace 20 años!”, agregó en otro tuit el magnate neoyorquino, quien ha buscado dejar el hospital desde ayer domingo 4 de octubre, “para no proyectar fragilidad antes de las elecciones, según dijeron al diario The New York Times, personas cercanas al mandatario.

Tras el anuncio en Twitter, Sean Conley, médico personal de Trump, informó en una conferencia de prensa que el mandatario de EU continuará bajo tratamiento en la Casa Blanca. “Aunque quizá no esté completamente fuera de peligro, el equipo médico y yo coincidimos en que el presidente puede regresar a casa, donde recibirá atención médica de primer nivel todo el tiempo”, dijo.

Conley agregó que Trump cumple con todos los criterios para darlo de alta, y que sus niveles de oxigenación son normales y no ha presentado fiebre en 72 horas. “Somos cautamente optimistas, si podemos llegar hasta el próximo lunes sin problemas, podremos dar ese último respiro de alivio”, sostuvo.

El médico informó que Trump recibirá una cuarta dosis de Remdesivir esta tarde y que mañana martes 6 de octubre se le dará una última dosis del antiviral, además de que permanecerá bajo el tratamiento de dexametasona. Su médico señaló que aún no saben si el presidente volverá a viajar, y negó que hubiera efectos neurológicos evidentes por el virus o el tratamiento. “Está de vuelta”, aseguró.