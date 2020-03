Trump declararÃ¡ emergencia nacional en EU ante el Covid-19: Bloomberg

Trump declarará emergencia nacional en EU ante el Covid-19: Bloomberg

Noroeste / Redacción

WASHINGTON._ El presidente estadounidense Donald Trump informó en su cuenta de la red social Twitter, que a las 15:00 horas de este viernes 13, sostendrá una conferencia de prensa en la que hablará sobre cómo su Gobierno afronta la crisis del coronavirus Covid-19.

Según dos personas familiarizadas con el tema, citadas por el medio especializado Bloomberg, el mandatario estadounidense invocará el Stafford Act, para dotar de más ayuda federal a los estados y municipalidades, acelerando la respuesta de su Gobierno frente al coronavirus Covid-19, que ha enfermado a más de mil 600 personas en Estados Unidos.

La Ley de Asistencia de Emergencia y Desastres de Robert T. Stafford (Stafford Act), es una legislación federal diseñada para brindar un medio ordenado y sistémico de asistencia federal ante un desastre natural, para que los gobiernos estatales y locales cumplan con sus responsabilidades de ayudar a los ciudadanos.

El pasado miércoles 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró como pandemia el brote del Covid-19, e instó a los países a "activar y ampliar los mecanismos de respuesta a emergencias".

Ante ello, el presidente Trump anunció el mismo día la suspensión de "todos los viajes desde Europa" hacia su país, excepto los que provengan de y hacia el Reino Unido, por un periodo de 30 días, que comienza este mismo viernes 13.

I will be having a news conference today at 3:00 P.M., The White House. Topic: CoronaVirus!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2020