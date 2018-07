Trump descarga su furia con tuits por investigación sobre Rusia - Noroeste

Trump descarga su furia con tuits por investigación sobre Rusia

A dos días de que la oficina del fiscal lleve a juicio a su primer acusado por una presunta colusión electoral con rusos, el presidente de Estados Unidos se lanza contra el investigador especial y los medios en las redes sociales

Noroeste / Redacción

En medio de una tormenta de tuits, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó su ataque más personal contra Robert Mueller, quien se encarga de la investigación especial sobre Rusia.

A tan solo dos días de que la oficina del fiscal especial lleve a juicio en Virginia a su primer acusado, el exdirector de campaña del presidente, Paul Manafort, Trump tuiteó el domingo: "¡No hay colusión! La cacería de brujas del fraudulento Robert Mueller, encabezada ahora por 17 (aumentó de 13, incluido un abogado de la Casa Blanca de Obama) Demócratas enojados, inició con un Dossier fraudulento, pagado por la Chueca Hillary y el DNC. ¡Por lo tanto, la Cacería de Brujas es una estafa ilegal!”.

De acuerdo con información de CNN divulgada por Expansión, los mensajes del mandatario representaron su intento más específico de desacreditar cualquier hallazgo de la investigación de Mueller sobre una presunta colusión electoral con rusos, tras señales claras de que sus ataques anteriores han sido efectivos para endurecer la opinión de los votantes republicanos contra la investigación.

Los ataques no son solo una ventana a su propia ira, sino que también representan una estrategia coherente y dura para unir a su base política leal y otros republicanos que lo apoyan. Pero también tienen el efecto de desviar la atención de la mejor esperanza del presidente de evitar una derrota demócrata en las elecciones: la narrativa de que ha desencadenado un período de prosperidad nacional, destacado por una tasa de crecimiento económico del 4.1 por ciento en el segundo trimestre del año.

El estallido del domingo del presidente ocurrió días después de que CNN informó que Michael Cohen, el ex abogado del presidente, estaba dispuesto a decirle a Mueller que Trump sabía de antemano sobre la reunión de junio de 2016 en Trump Tower en la que los rusos estaban dispuestos a entregar información sucia sobre Hillary Clinton. El presidente ha negado que supiera de antemano la reunión.

“The New York Times” informó la semana pasada que Mueller estaba examinando los tuits de Trump para ver si muestran una intención maliciosa de obstruir la justicia en el despido del ex director del FBI James Comey.

"¿Robert Mueller alguna vez eliminará sus conflictos de intereses con respecto al presidente Trump?, incluido el hecho de que tuvimos una relación comercial muy desagradable y contenciosa, lo rechacé para dirigir el FBI (un día antes de su nombramiento como fiscal especial) y Comey es su mejor amigo", escribió Trump en un segundo tuit.

El trío de tuits de Trump estaba repleto de imprecisiones y tergiversaciones, pero reflejaba muy de cerca las teorías de conspiración impulsadas por sus aliados en los medios conservadores, diseñadas para maltratar a Mueller y empañar la credibilidad de su investigación para politizar cualquier acusación final de irregularidades contra Trump o miembros de su equipo.

Pero no fueron los únicos mensajes. Los ataques del presidente contra Mueller siguieron a otro asalto extraordinario a los medios por parte del presidente luego de que él expusiera detalles de una reunión privada que tuvo con AG Sulzberger, el editor de The New York Times el 20 de julio.

"Cuando los medios, enloquecidos por su síndrome de Trump Trastornado, revelan las deliberaciones internas de nuestro gobierno, realmente ponen en riesgo la vida de muchos, no solo de los periodistas. ¡Muy antipatriótico!".