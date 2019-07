Trump dice que en la 1775 se tomaron aeropuertos. (Los aviones aparecieron un siglo despuÃ©s)

Estados Unidos (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció este 4 de julio en Washington un discurso por el Día de la Independencia de su país con varias afirmaciones erróneas que no pasaron desapercibidas en las redes sociales.

Hablando sobre “la historia más grandiosa jamás contada, la historia de Estados Unidos”, el mandatario aseguró que la lucha de las tropas rebeldes por la emancipación de las trece colonias británicas que dieron origen al país incluyó la toma de aeropuertos, pese a que estos hechos ocurrieron el siglo anterior a la invención de la aviación.

“El Ejército continental sufrió un amargo invierno en Valley Forge, encontró la gloria en las aguas del Delaware y se hizo de la victoria ante Cornwallis en Yorktown”, indicó Trump en referencia a batallas de la Guerra de Independencia iniciada en 1775. “Y en Fort McHenry, bajo ‘el resplandor rojo de los cohetes’, no obtuvo más que victoria”, añadió, esta vez aludiendo a un episodio de la Guerra anglo-estadounidense que tuvo lugar en 1814.

Fue mientras relataba sobre este último hecho histórico cuando Trump realizó la siguiente afirmación: “Nuestro Ejército guarneció los aires, embistió las murallas, tomó los aeropuertos”. Algunos atribuyen estas palabras a una lectura errónea de la pantalla de donde tomaba las frases de su intervención.

Previamente en el mismo discurso, había hecho una mención al primer vuelo de los hermanos Wright en una máquina voladora, logrado en 1903, entre 128 y 89 años después de los acontecimientos históricos de los que habló posteriormente.

“TOTALMENTE NUEVOS F-22”

Asimismo, pronunciándose detrás de un cristal antibalas, Trump procedió a declarar ante miles de espectadores que los “cielos pertenecen a los Estados Unidos de América”, en anticipación a un sobrevuelo de aviones militares realizado como parte de la polémica celebración del 4 de julio organizada por el Presidente.

El inquilino de la Casa Blanca pronunció en ese momento otros datos falsos. “Pronto verán los hermosos y totalmente nuevos Raptors F-22 de la base de la Fuerza Aérea de Langley, en Virginia”, indicó el mandatario refiriéndose a unas aeronaves que en realidad terminaron de fabricarse en 2011.

“¿Qué fue ese sin sentido sobre el totalmente nuevo F-22 Raptor? Estoy bastante segura que el último fue construido en 2011. ¿Acaso nadie verifica los hechos en sus discursos? ¿O él simplemente inventa cosas sobre la marcha?”, comentó una usuaria de Twitter.

What was that nonsense about the brand new F-22 Raptor?? Pretty sure the last one was built in 2011. Doesn't anyone fact check his speeches or does he just make stuff up as he goes along?