Trump dice que probablemente Putin ordenÃ³ asesinatos y envenenamientos

El presidente estadounidense Donald Trump consideró que su homólogo Vladímir Putin “probablemente” ordenó asesinatos y envenenamientos, pero aseguró -durante una entrevista concedida a la periodista Lesley Stahl para el programa ‘60 minutes’ de la cadena CBS, emitida ayer domingo por la noche- que “confía” en el mandatario ruso.

Cuestionado por la periodista sobre si está de acuerdo en que Putin supuestamente ha orquestado asesinatos y envenenamientos, Trump contestó: “Probablemente lo es, sí, probablemente [...] pero confío en ellos, no es en nuestro país”.

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos acusan a Putin de haber ordenado ataques contra el sistema electoral estadounidense para favorecer a Trump, quien resultó elegido en 2016 frente a Hillary Clinton. Sin embargo, el mandatario estadounidense insistió en que, aunque no se posiciona contra el ruso en público, es muy “duro” con él en privado, según lo publicado por las cadenas de noticias EFE, Reuters y AP.

