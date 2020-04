CIUDAD DE MÉXICO._ El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el pasado 14 de abril que “necesitamos reanudar nuestros deportes” al hablar sobre los planes de su país para volver a poner en marcha la economía tras el confinamiento por la pandemia de Covid-19, reportan los medios locales.

Este mandatario está “cansado de ver partidos de beisbol de hace 14 años”, a pesar de que no puede dedicar “mucho tiempo” a esa actividad, ya que solo puede ver “a un bateador” antes de regresar al trabajo.

Para ver si autoriza esa medida, Trump consultará a los responsables de ligas y organizaciones de diferentes actividades deportivas y a los propietarios de algunos equipos, como Mark Cuban, dueño de los Mavericks de Dallas que disputan la NBA de baloncesto.

Los planes del inquilino de la Casa Blanca para aliviar las medidas de confinamiento en EU generaron controversia en su país y políticos como el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, expresaron su fuerte oposición a esa iniciativa porque estiman que reanudar la vida normal demasiado pronto puede arruinar todos los intentos de minimizar los contagios.

President Trump: “We want to get our sports back... we have to get our sports back.”

