Trump manda alambres de pÃºas y soldados a la frontera

Trump manda alambres de púas y soldados a la frontera

Obama criticó duramente las políticas del Gobierno del Presidente Donald Trump, al que no mencionó por su nombre en ningún momento

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).- Mientras las caravanas de migrantes avanzan hacia Estados Unidos, Donald Trump ha intensificado los discursos y las acciones para frenarlos. Por su parte, el ex mandatario Barack Obama pide que el freno sea al revés.

La militarización de la frontera comenzó hoy, después de las amenazas de Trump. Cientos de uniformados llegaron a estados fronterizos y ya colocan alambre de púas para mantener lejos a los migrantes.

Trump negaría asilo a migrantes

De acuerdo con el magnate neoyorquino, podrían ser hasta 15 mil soldados los que lleguen a la división entre México y Estados Unidos en los próximos días.

Un día después de que en medios trascendiera que Trump amenazó con el uso de las balas contra las piedras de los migrantes, el propio mandatario salió a desmentir la información.

“No dije disparar. Lo que no quiero es que esa gente lance piedras. Si lo hacen serán arrestadas”, dijo hoy el mandatario, después de haber indicado este jueves que si los agentes estadounidense “son atacados, responderán” e instó a que los soldados “las considerasen (las piedras) como un rifle”.

LOS 10 KILÓMETROS DE MURO

El Gobierno de Estados Unidos informó hoy que en febrero iniciará la construcción de 10 kilómetros de muro en el condado de Hidalgo, en Texas.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en asociación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, otorgó el contrato para construir dicho muro en el Valle de Río Grande.

Trump promete tiendas de campaña para los migrantes

“El proyecto RGV-03 incluye la construcción e instalación de infraestructura táctica que incluye un muro de dique de concreto reforzado a la altura del dique existente, bolardos de acero de 5.5 metros de altura, instalados en la parte superior del muro de concreto y la remoción de vegetación a lo largo de una zona de cumplimiento de 45 metros”, señalaron autoridades estadounidenses.

“El Sector del Valle del Río Grande sigue siendo un área de alta actividad ilegal a través de la frontera.

“En el año fiscal 2017, fueron detenidos más de 137 mil extranjeros ilegales y se incautó aproximadamente 117 mil 934 kilogramos de mariguana y aproximadamente 540 kilogramos de cocaína en este sector”, indicaron.

OBAMA Y LA “ENCRUCIJADA”

El ex Presidente Barack Obama dijo hoy en Miami que Estados Unidos está “en una encrucijada” en la que hasta su “carácter” como nación corre peligro e instó a los floridanos a “movilizarse, organizarse y votar” el 6 de noviembre para superarla.

“Estas son las elecciones más importantes de sus vidas”, los políticos siempre dicen eso, pero “esta vez es verdad”, señaló Obama en un mitin para apoyar a los candidatos demócratas en las elecciones intermedias del 6 de noviembre.

Ovacionado constantemente por el público que abarrotaba los estudios cinematográficos Ice Palace, hasta el punto que tuvo que interrumpir varias veces su discurso, Obama defendió una “mejor visión” de Estados Unidos que la actual, “más amable” y más “generosa”, en el que la política esté al servicio de la gente.

“Una sola elección no lo cambia todo, ni elimina todos los problemas”, pero será un comienzo. En sus manos está “hacer historia aquí en Florida” con sus votos, subrayó en uno de sus repetidos llamamientos a votar este martes.

Obama criticó duramente las políticas del Gobierno del Presidente Donald Trump, al que no mencionó por su nombre en ningún momento, pero el acento lo puso en el riesgo de que millones de personas pierdan su cobertura médica si en estas elecciones los republicanos logran afianzar su poder en el Congreso.

El ex Presidente pidió a la gente que no se deje engañar por el hecho de que en esta recta final de la campaña los republicanos se estén presentado como la “Madre Teresa o Florence Nightingale” con respecto al Obamacre, el programa que puso en marcha durante su Presidencia para que más personas tuvieran acceso a cuidados de salud.

La realidad, dijo, es que los billones de dólares que han recortado en impuestos a grandes corporaciones y millonarios los van a contrarrestar con recortes a los programas de salud.

Obama habló de todos los temas candentes de la actualidad, desde la división de la sociedad hasta la inmigración y la corrupción, y se refirió brevemente a cubanos y puertorriqueños, dos comunidades con peso electoral en Florida.

“Un Presidente no tiene que decidir quién es estadounidense y quién no, así no funciona la Constitución ni la democracia”, subrayó en referencia a los planes anunciados por Trump para retirar el derecho a la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos.

Y sobre la caravana de centroamericanos que recorre México rumbo a Estados Unidos, el ex Presidente descartó que se trate de una “amenaza existencial” para el país, como la presentan los republicanos y lamentó el “truco político” de enviar a miles de militares a la frontera supuestamente para frenar el paso a los inmigrantes.

MIGRANTES VAN HACIA VERACRUZ Y OAXACA

Migrantes de la caravana centroamericana, que se encuentra en México como parte de su recorrido para llegar a Estados Unidos, llegaron al estado de Veracruz, mientras que otro grupo avanza hacia Donají, Oaxaca.

El delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) Joaquin Rodríguez García confirmó a El Financiero que algunos integrantes de la caravana avanzarán hacía Oaxaca para permanecer ahí durante el día de hoy, mientras que un grupo se separÓ para llegar a Veracruz.

Al menos mil migrantes arribaron esta tarde al sur de Veracruz por la corta extensión de la comunidad de Donají, en el municipio oaxaqueño de Matías Romero, y ante el riesgo de quedarse sin espacios para pasar la noche.

Quienes llegaron al ayuntamiento veracruzano de Sayula de Alemán ya fueron albergados en un centro deportivo de la entidad, de acuerdo con información de medios nacionales.

El recorrido de la caravana migrante continuará hacia la Ciudad de México, donde representantes de la misma se reunirán con autoridades federales el próximo 5 de noviembre.

Con información de EFE.