Trump no sacÃ³ tanto como dice de la crisis con MÃ©xico, dicen algunos medios y economistas

Ciudad de México (SinEmbargo).– Conforme las horas pasan y los distintos actores revelan los acuerdos de la mesa en Washington, los medios especializados en finanzas y la élite de economistas han empezado a plantear su posición. Todo parece que es un resultado mixto para ambos países.

El Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, consideró que el Presidente Trump “se rindió fingiendo que ganó” en el enfrentamiento con México.

“Por lo que puedo decir el enfrentamiento mexicano ha terminado, por ahora, prácticamente casi a lo largo de las líneas del NAFTA/UMSCA: Trump resopló y se quedó sin aliento, los negociadores estadounidenses lograron transmitir el mensaje de que una guerra comercial sería un desastre, y básicamente se rindió fingiendo que ganó”, escribió en su cuenta de Twitter.

Krugman consideró que el Presidente Trump obtuvo “tan poco” de sus amenazas contra México que tiene que hacer “victorias imaginarias” al presumir que se su vecino del sur acordó comprar más productos agrícolas estadounidenses.

La mañana de este sábado, Trump reiteró en su cuenta de Twitter que México estaba de acuerdo en comprar inmediatamente grandes cantidades de productos agrícolas de las granjas de Estados Unidos.

El economista comentó el mensaje del Presidente estadounidense: “Traducción: Tengo tan poco a cambio de todas mis amenazas que tengo que hacer victorias imaginarias (no había ningún acuerdo sobre los productos agrícolas)”.

Translation: I got so little in return for all my threats that I have to make up imaginary victories (there was no deal on agricultural products) pic.twitter.com/0iOQ5Zv8cv