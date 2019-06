Trump ordena redada masiva de migrantes para el domingo: The Washington Post

Planean a 2 mil familias de inmigrantes que ya tienen órdenes de expulsión

noroeste.com

El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el Presidente Donald Trump, comenzará a partir de la madrugada del próximo domingo, una redada masiva en 10 importantes ciudades del país (incluidas Houston, Chicago, Miami y Los Ángeles), denominada "Family Op" ("Operación Familia", en español), para deportar a alrededor de 2 mil familias que ya tienen órdenes de expulsión en dicho país.

Así lo informó este viernes el diario The Washington Post, citando a tres funcionarios federales que optaron por quedarse en el anonimato. Esto sucede después de que el Mandatario estadounidense dijo el lunes que deportaría a millones de inmigrantes ilegales a partir de la próxima semana.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), ha informado con anterioridad que tiene poco más de un millón de órdenes de deportación que comenzará a ejecutar a partir de la semana del 24 de junio.

"Si estás aquí ilegalmente, tienes que ser expulsado [...] Y en este caso, eso incluye a familias", le dijo Mark Morgan, director del ICE, a la cadena Univisión, durante una conferencia de prensa telefónica desde la capital estadounidense Washington DC.

Morgan dijo, además, que en febrero pasado la agencia federal que dirige envió a unas 2 mil familias de indocumentados que llegaron recientemente al país en busca de asilo, indicándoles que quedaron sujetas a deportación tras concluir sus procesos y recibir por parte de la corte una orden de expulsión.

La operación ordenada por Trump "va a enviar un mensaje muy fuerte a estas personas que piensan venir aquí para que no lo hagan", aseguró el director interino de ICE. "No solo vamos a aplicar la ley y mantener la integridad del sistema, sino que vamos a enviar un mensaje poderoso a los individuos en los países del Triángulo Norte [El Salvador, Guatemala y Honduras] y México: 'No vengan, no se arriesguen'", precisó.

Kavin McAleenan, Secretario Interino del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, ha instado al ICE para realizar un operativo enfocado en detener a cerca de 150 familias que recibieron la ayuda de abogados pero que abandonaron su proceso legal y luego huyeron. Asimismo, el funcionario federal aseguró que una operación de este tipo corre el riesgo de separar a niños de sus padres, en caso de que estos se encuentren en un lugar distinto al adulto durante la redada masiva.