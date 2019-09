Trump pone en duda ratificaciÃ³n del T-MEC en Congreso de Estados Unidos

Trump pone en duda ratificación del T-MEC en Congreso de Estados Unidos

Esto, al argumentar que los legisladores demócratas impulsan un proceso de destitución de su cargo

Noroeste / Redacción

El Presidente Donald Trump dudó de la ratificación en el Congreso de EE.UU. del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), al argumentar que los legisladores demócratas impulsan un proceso de destitución de su cargo.

"No sé si alguna vez lo van a votar [...] No creo que puedan hacer ningún trato", dijo Trump, en el marco de un encuentro con el primer ministro japonés Shinzo Abe en Nueva York, según lo informó el diario The Wall Street Journal.

Sin embargo, el representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer confió en que el Congreso de Estados Unidos aprobará el T-MEC, el cual sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado en el año 1994.

Este mismo día, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que espera que el T-MEC sea ratificado antes del proceso electoral estadounidense del 2020. "No queremos que se deje a la víspera de la elección, es mejor que se resuelva pronto, nos conviene a las tres naciones", señaló.

El 19 de junio Trump felicitó a su homólogo mexicano por la ratificación del T-MEC en el Senado de la República de México. A través de su cuenta en la red social Twitter, el mandatario estadounidense resaltó el gran margen de votación a favor que recibió por parte de los legisladores mexicanos en la Cámara alta el acuerdo comercial.

En el mismo tuit, Trump insistió en que es tiempo en que el Congreso de su país también apruebe el T-MEC. Ese mismo día, López Obrador celebró la ratificación del acuerdo comercial, el cual consideró como “una buena noticia” para el país.

A través de un video publicado en sus cuentas de las diversas redes sociales, el mandatario mexicano apuntó que el hecho de que el T-MEC haya sido ratificado por la mayoría de los senadores “significa que hay unidad y que estamos de acuerdo en fortalecer nuestras relaciones con Estados Unidos y Canadá".

“Celebro mucho el que se haya ratificado este tratado, con todo respeto nos adelantamos a Canadá y Estados Unidos. Volvemos a reiterar nuestra determinación, nuestra convicción de mantener relaciones de amistad y de cooperación para el desarrollo con Canadá y EE.UU., queremos la integración de nuestros pueblos, de nuestra América”, señaló López Obrador.

“Estamos decidiendo por el libre comercio, no hay ninguna duda. Hacía falta esta ratificación como también hacía falta un complemento, el que cambiara la política económica como está sucediendo”, indicó el Presidente.

“Significa inversión extranjera en México, empleos, tener garantizado el comercio de las mercancías que producimos en EE.UU., con el complemento de que haya bienestar en nuestro país, de que haya justicia. Es el equilibrio, crecimiento con bienestar, progreso con justicia”, abundó López Obrador.

El mismo 19 de junio de este año, con 114 votos a favor, 4 en contra y tres abstenciones, y en sesión extraordinaria, el pleno del Senado de la República aprobó el T-MEC, así como sus seis acuerdos paralelos. Canadá, EE.UU. y México firmaron el nuevo tratado en noviembre de 2018, cuando Enrique Peña Nieto todavía era presidente.