Trump publica videos para informar mejoría tras contagiarse de Covid-19; podría ser dado de alta el lunes

Sean Conley, médico personal del presidente de Estados Unidos, informa que ha mejorado la condición de salud del mandatario estadounidense

Noroeste / Redacción

Sean Conley, médico personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este domingo 4 de octubre que la condición de salud del mandatario estadounidense se encontraba “mejorando”, tras contraer coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19), por lo que podría ser dado de alta mañana lunes.

A pesar de que Trump registró un episodio de baja presión arterial, el magnate neoyorquino no experimentó mayores complicaciones respiratorios, expuso el especialista en osteopatía, quien dejó entrever, además, que a Trump le pudieron haber administrado una dosis extra de oxígeno auxiliar.

A las afueras del Centro Médico Militar Walter Reed -donde se encuentra internado “por precaución” el mandatario de EU-, Conley relató que hubo un momento en el transcurso del viernes 2 de octubre, en el que la saturación de oxígeno en la sangre de Trump estuvo debajo del 94 por ciento, pero ahora se mantiene al 98 por ciento.

El mandatario estadounidense ha publicado un par de videos en su cuenta de la red social Twitter para indicar que está bien de salud, y para agradecer al equipo de médico que lo ha atendido en el Centro Médico Walter Reed, ubicado en Bethesda, Maryland.

“Llegué aquí, no me sentía muy bien. Me siento mucho mejor ahora. Están trabajando para regresarme por completo [...] Tengo que volver porque aún tenemos que hacer grande a Estados Unidos, hemos hecho un gran trabajo con eso, pero aún tenemos algunos pasos que tomar”, indicó Trump en un primer video.

“Estaré de regreso, creo que estaré de regreso pronto [dijo respecto a su campaña] Esto es algo que pasa y le ha pasado a millones de personas en el mundo. Y estoy luchando por ellos, no sólo en EU, estoy peleando por todos en el mundo. Vamos a vencer este coronavirus o como sea que le quieran llamar”, abundó el mandatario de Estados Unidos.

“Aunque no está fuera de peligro, el equipo [médico] es cautelosamente optimista”, precisó Conley en un mensaje el día de ayer sábado 3 de octubre, el cual añadió que durante este domingo el presidente de EU, continuará en observación y recibirá una nueva dosis del antiviral Remdesivir, después de que el mismo viernes, todavía en la Casa Blanca, se le administrara una dosis de ocho gramos del coctel experimental de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron.

Según Conley -comandante de la Armada-, el mandatario estadounidense había “pasado la mayor parte de la tarde [de ayer 3 de octubre] trabajando y se ha movido por la suite presidencial sin dificultad”. Además, explicó que Trump no presentó fiebre a lo largo de dicha jornada.

En contraste, Mark Meadows, jefe de gabinete de la Casa Blanca, afirmó, también ayer sábado 3 de octubre, que las próximas 48 horas iban a ser “críticas” para Trump. Según el diario The New York Times, los niveles de oxígeno en la sangre del mandatario estadounidense -quien presuntamente presentó fiebre y fatiga- cayeron antes de ser trasladado al nosocomio militar, por lo que se determinó administrarle oxígeno.