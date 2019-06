Trump reitera en Irlanda que los aranceles para México van; algo muy dramático podría pasar, dice

WASHINGTON (SinEmbargo).— Haciendo un gran esfuerzo para evitar los aranceles estadounidenses, representantes de los gobiernos de México y Estados Unidos reportaron avances en las negociaciones en la Casa Blanca, pero el Presidente Donald Trump dijo el jueves que todavía se necesita “mucho avance” para frenar los impuestos que quiere imponer a los productos mexicanos como medida de fuerza para que el país del sur haga más por contener el arribo de migrantes centroamericanos a la frontera común.

Según lo previsto, las negociaciones entre ambos gobiernos se reanudarían el jueves más tarde en Washington.

Las insistencia del Presidente Donald Trump de aplicar aranceles a los productos mexicanos a partir del próximo 10 de junio encendió también una enorme polémica en Estados Unidos.

Poniendo de relieve la magnitud del problema en la frontera sur de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que la Patrulla Fronteriza detuvo en mayo a 132 mil 887 migrantes que cruzaron la frontera, su nivel más alto en más de una década. La cifra incluye 84 mil 542 adultos y niños juntos, 36 mil 838 adultos solos y 11 mil 507 menores de edad que viajaban sin compañía de un adulto.

Immigration discussions at the White House with representatives of Mexico have ended for the day. Progress is being made, but not nearly enough! Border arrests for May are at 133,000 because of Mexico & the Democrats in Congress refusing to budge on immigration reform. Further...