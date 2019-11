Trump tuitea una foto suya como Rocky Balboa y el mundo lo trolea

Donald Trump, de forma sorpresiva, compartió en redes sociales una imagen retocada, donde se muestra su cara superpuesta en el cuerpo del boxeador ficticio Rocky Balboa, interpretado por el actor Sylvester Stallone, citó vanguardia.com.

El presidente estadounidense realizó una publicación en Twitter, y compartió la imagen icónica de la película “Rocky III” de 1982, una hora después de llegar al Trump International Golf Club en West Palm Beach, Florida, reporta el medio estadounidense The Hill.

I fixed it for you pic.twitter.com/UT8M9bcYPj