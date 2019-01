Trump visitará frontera con México el jueves ante crisis humanitaria

El Presidente de EU ha pedido en reiteradas ocasiones incluir en el presupuesto federal fondos para el muro fronterizo, lo que ha provocado un cierre parcial en el gobierno

Carlos Álvarez

07/01/2019 | 11:01 AM

El Presidente estadounidense Donald Trump, visitará la frontera de Estados Unidos con México el próximo jueves para reunirse con autoridades locales y federales, informó la vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.

"El Presidente @realDonaldTrump viajará a la frontera sur el jueves para reunirse con aquellos en las primeras líneas de esta crisis humanitaria y nacional. Serán anunciados más detalles", escribió la vocera en su cuenta de la red social Twitter.

Trump ha pedido en reiteradas ocasiones incluir en el presupuesto federal estadounidense fondos para el muro fronterizo, lo que ha provocado un cierre parcial en el Gobierno.

Otra de las ideas que ha planteado es considerar la migración una emergencia nacional, como la llamó su vocera en el tuit, para poder disponer de fondos federales y avanzar con la construcción del muro.

El 29 de diciembre, Trump responsabilizó a los legisladores demócratas de su país de las muertes registradas en la zona fronteriza entre su nación y México. El contexto de sus declaraciones fueron los fallecimientos de dos niños centroamericanos que se encontraban bajo custodia de la Patrulla Fronteriza.

Un día antes, el presidente estadounidense amenazó con cerrar por la fuerza la frontera de Estados Unidos con México, y a través de una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, criticó a los legisladores demócratas de su país, así como a los países centroamericanos por los migrantes ilegales.

Desde muy temprano escribió tuits contra los "demócratas obstruccionistas", por no aprobar los recursos necesarios para erigir el muro fronterizo que prometió desde la campaña electoral en la que fue elegido como mandatario de EE.UU.

"Nos veremos obligados a cerrar la frontera sur por completo si los demócratas obstruccionistas no nos dan el dinero para terminar el muro y [si tampoco] cambian las leyes de inmigración ridículas con las que nuestro país está sometido. ¡Es difícil de creer que hubo un Congreso y un presidente que [lo] aprobaría!", escribió Trump.

Además, indicó que como su país ha perdido más de 75 mil millones de dólares al año por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, por sus siglas en inglés) con México, por lo que cerrar la frontera podría considerarse un modo de "tener ganancias" para regresar la industria automotriz y aquellas empresas que se mudaron al territorio vecino.

"Los Estados Unidos pierden tanto dinero en el comercio con México bajo el TLCAN, más de 75 mil millones de dólares al año (sin incluir el dinero proveniente de las drogas, que sería muchas más veces que esa cantidad), por lo que consideraría el cierre de la frontera sur como una 'operación de lucro'", tuiteó el mandatario estadounidense.

"Construir un muro o cerrar la frontera sur. Traer nuestra industria del automóvil de nuevo en a Estados Unidos donde pertenece. Regresé al pre-NAFTA, antes de que muchas de nuestras empresas y empleos fueran enviados tan tontamente a México. O construimos (terminamos) el muro o cerramos la frontera", abundó Trump.

Sobre las caravanas migrantes, Trump arremetió contra los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador por no hacer nada por Estados Unidos, pero sí tomar su dinero. Ante ello, adelantó que les quitará toda la ayuda que les venía dando.

"Honduras, Guatemala y el Salvador no están haciendo nada por los Estados Unidos pero (sí están) tomando nuestro dinero. El punto es que una nueva caravana se está formando en Honduras y no están haciendo nada al respecto. ¡Vamos a cortar toda la ayuda a estos tres países (que se estuvieron) aprovechando (de) los Estados Unidos durante años!", escribió el presidente de EE.UU. en Twitter.

Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo ese mismo 28 de diciembre, que el cierre parcial de Gobierno se trata de un asunto interno de Estados Unidos, por lo que prefiere no opinar. Durante su conferencia de prensa matutina, destacó la buena relación con el país vecino y afirmó que quiere cuidarla.

"Cuidamos mucho la relación con el Gobierno de Estados Unidos, desde luego nosotros vamos a defender siempre nuestra soberanía, en el caso de los migrantes ya hemos dejado de manifiesto nuestros respeto al derecho de los seres humanos a buscarse la vida, vamos siempre a proteger a migrantes, a defender sus derechos humanos", señaló López Obrador.

"No hemos opinado sobre este tema porque se trata de un asunto interno del Gobierno de Estados Unidos, de dos posturas y preferimos abstenernos. Además, estamos buscando mantener siempre una muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, no queremos ser imprudentes, no consideramos que debamos participar en este asunto, opinar sobre este asunto", indicó el mandatario mexicano.