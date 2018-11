TÃº puedes ser la prÃ³xima Miss Earth 2019

CERTAMEN DE BELLEZA

Tú puedes ser la próxima Miss Earth 2019

El casting para elegir a las candidatas para el certamen de belleza en Culiacán se realizará el domingo 11 de noviembre en conocido hotel de la ciudad

Leopoldo Medina

Este domingo se realizará el casting para elegir a la candidata que representará a Sinaloa en el certamen de belleza Miss Earth 2019, por lo que organizadores del evento, invitan a las jóvenes sinaloenses a que se animen a participar, recibiendo atractivos premios.

Juan Manuel Alvarado, organizador del certamen señaló que la convocatoria para elegir a la candidata se abrió para todo el estado, en el que las participantes además de representar a Sinaloa, podrán recibir premios en efectivo y mucho más.

“En esta nueva edición estamos trabajando mucho para que las nuevas chicas que deseen participar lo hagan con mucho entusiasmo, en un concurso que tiene una noble causa, como el cuidado y respeto al medio ambiente”,

Ginelly Landell directora de Miss Earth Sinaloa, compartió que este certamen es uno de los eventos de belleza con mayor credibilidad, brindando a las jóvenes que se animen a participar, todo el apoyo y preparación que necesitan para realizar un buen papel.

Invitan a los casting

La directora indicó que en Culiacán,el casting inicia este domingo 11 de noviembre en el Hotel San Marcos a partir de las 12:00 horas y hasta las 15:00 horas.

“En Mazatlán también se realizará un casting el día 17 de noviembre en el Hotel Holliday Inn, y en Los Mochis el día 25 en el hotel Best Western Plus, ambas a las 12:00 del día y hasta las 15:00 horas”, indicó Landell.

La directora platicó que en el 2017 se escribieron 12 chicas, designándose a Alejandra Rubí, como la representante de Sinaloa, siendo presentada en el pasado Carnaval Internacional de Mazatlán.

Alvarado compartió que este año, la sinaloense Alejandra Rubí Pérez, Miss Earth 2018, realizó un buen papel en este certamen al obteniendo cuatro premios nacionales y la corona de Miss Fuego, representando esto un logro importante para Sinaloa.

“Para mí ha sido una gran experiencia, y la verdad me gusta este certamen, ya que apoya a todo lo que tiene que ver con la madre tierra, y espero que todas las chicas aprovechen esta oportunidad, que en mi caso me ha ayudado bastante a crecer como persona, preparándome en todos los ámbitos en los que me desenvuelva”, expresó Rubí Pérez.

Requisitos para las participantes

-Edad de 18 a 24 años

-Estatura mínima de 1.68 (sin calzado)

-Belleza de rostro y cuerpo

-Estudios de acuerdo a su edad

PREMIOS

La directora señaló que entre los premios que la ganadora de este certamen puede obtener están los siguientes, 30 mil pesos en efectivo, un guardarropa, maquillaje y peinados para presentaciones y cursos de automaquillaje.

Los premios también incluyen una beca de preparación en la agencia de modelos de Juan Alvarado, así como una sesión de fotos.

Hasta el momento comentó Juan Alvarado, ya han recibido varias propuestas de chicas de varios municipios, por lo que se asegura habrá una buena eliminatoria de candidatas y así elegir a la mejor opción que represente a Sinaloa en el evento nacional.