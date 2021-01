‘Tumba’ jueza un delito a Armando Villarreal y ex funcionarios

La jueza Sara Bruna otorgó el sobreseimiento del delito del desempeño irregular de la función pública contra los acusados

Noroeste / Redacción

Después de esperar la respuesta de la Fiscalía General del Estado, para confirmar la intención de quitar un delito a la acusación en contra de Armando Villarreal Ibarra y otros ex funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas, la jueza Sara Bruna otorgó el sobreseimiento del delito del desempeño irregular de la función pública contra los acusados.

Armando Villarreal Ibarra, ex Secretario de Administración y Finanzas en la administración de Mario López Valdez; Ernesto Herrera Félix, ex director de Tesorería, y José Carlos López Ramírez, ex jefe del Departamento de Caja General, han sido señalados por el desvío de 293.4 millones de pesos de recursos federales etiquetados para acciones específicas a cuatro cuentas del Gobierno estatal que se usaron en acciones diferentes durante el último semestre de 2016.

De los 293.4 millones de pesos fueron solventados por el Gobierno del Estado ya 32 millones, por lo que todavía restan en la acusación 260 millones de pesos.

Además del ex titular, se presentaron ayer a la audiencia pública el ex Tesorero Ernesto Herrera Félix y del exjefe del departamento de Caja General, José Carlos López Ramirez.

En la audiencia, la jueza recordó el mensaje que envió la Fiscalía para que respondieran sobre la intención de “tumbarles” uno de los dos delitos por los que fueron acusados.

En el proceso por desvío de $260 millones, emplazan a fiscales en caso de Armando Villarreal

Esta vez los fiscales llevaron una respuesta firmada por la vicefiscal general Nubia Alejandra González y la vicefiscal anticorrupción Reyna Angulo Valenzuela, en que avalan la solicitud del sobreseimiento parcial al omitir la acusación del delito de desempeño irregular.

La acusación que se mantiene es la del delito de ejercicio indebido del servicio público.

LO QUE SIGUE

La juez reprogramó una nueva audiencia para el 17 de octubre en la que los acusados solicitarán la suspensión condicional del proceso por el único delito que se les acusa que es el Ejercicio indebido del servicio público.