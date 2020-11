Tuzos del Pachuca tiene brote de coronavirus, presenta 14 casos

La escuadra hidalguense encarará su duelo ante Necaxa con canteranos

Noroeste / Redacción

Los Tuzos del Pachuca informaron que en sus filas, entre cuerpo técnico, jugadores y staff, han dado positivo 14 integrantes a la prueba de Covid-19.

Luego de ser el equipo con menos casos de contagios por coronavirus en la Liga MX, el cuadro hidalguense reportó este jueves 14 casos confirmados por coronavirus, a tres días de jugar su último partido del Torneo Guard1anes 2020 ante el Necaxa.

Sin embargo, el duelo de la Jornada 17 no se cancelará, ya que los Tuzos subirán al primer equipo a 12 jugadores de la categoría Sub 20 y dos más de la categoría Sub 17, para realizar los entrenamientos restantes.

Además informaron que de manera inmediata los contagiados se han puesto es cuarentena y están siguiendo los protocolos de recuperación.

Hasta hoy el cuadro hidalguense sólo había registrado un caso por Covid-19, siendo la institución que menos problemas en este tema.

Actualmente la Liga MX ya tiene más de 200 casos positivos, tomando en cuenta jugadores, cuerpo técnico y staff. Trascendió que Erick Aguirre, quien fue llamado a la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de la próxima semana, es uno de los 14 jugadores contagiados, por lo que quedaría fuera del equipo Tricolor que jugará ante Corea y Japón.