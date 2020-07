TWD: World Beyond anuncia fecha de estreno y presenta su primer tráiler en la Comic-Con at Home

World Beyond, nueva serie de The Walking Dead, la primera temporada de la ficci[on estará compuesta por diez capítulos y ya tiene nueva fecha de estreno

Sinembargo.MX

25/07/2020 | 10:15 AM

The Walking Dead: World Beyond. Foto: Especial.

MADRID._ The Walking Dead: World Beyond, la tercera serie del universo zombie que expandirá los límites del mundo apocalíptico y se centrará en la primera generación en crecer tras la propagación del virus, ya tiene nueva fecha de estreno que ha anunciado en la Comic-Con at Home.

La primera temporada de la ficción, compuesta por diez capítulos, iba a estrenarse el pasado mes de abril, pero su lanzamiento se vio obligado a retrasarse debido a la pandemia de coronavirus. Finalmente, la nueva serie verá la luz el próximo 4 de octubre.

Además, durante su presentación en la Comi-Con at Home, The Walking Dead: World Beyond lanzó un nuevo tráiler que sigue los pasos de los jóvenes protagonistas cuya aventura comienza cuando el mundo acaba.

“Dos hermanas y dos amigos dejan un lugar seguro y cómodo para enfrentarse a peligros, conocidos y desconocidos, vivos y muertos, en una importante búsqueda. Perseguidos por quienes quieren protegerlos y quienes quieren hacerles daño, una historia de crecimiento y transformación se desarrolla a través de terrenos peligrosos, desafiando todo lo que saben sobre el mundo y ellos mismos. Algunos se convertirán en héroes. Algunos se convertirán en villanos. Pero todos encontrarán las verdades que buscan”, dice la sipnósis de la serie.

La serie está creada por Scott Gimple, Robert Kirkman y Matt Negret. El reparto de la nueva serie incluye a Julia Ormond (Leyendas de pasión) como Elizabeth, Aliyah Royale (The Red Line) en el papel de Iris; Alexa Mansour (Cómo defender a un asesino) en el papel de Hope; Annet Mahendru (The Americans) en el papel de Huck; Nicolas Cantu (El asombroso mundo de Gumball) en el papel de Elton; Hal Cumpston (Bilched) en el papel de Silas; y Nico Tortorella (Younger) en el papel de Felix.