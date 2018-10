UAdeO galardonÃ³ a comunicÃ³logos destacados, entre ellos Marcos Vizcarra, reportero de Noroeste

UAdeO galardonó a comunicólogos destacados, entre ellos Marcos Vizcarra, reportero de Noroeste

Marcos Vizcarra, recibió el premio en la categoría de periodismo

Karen Bravo

La Universidad Autónoma de Occidente, galardonó a seis egresados de la licenciatura de ciencias de la comunicación, como comunicólogos destacados.

Las categorías fueron periodista, locutor, conductor, comunicólogo organizacional, productor y fotógrafo.

Los ganadores fueron Marcos Vizcarra, periodista de Noroeste. Ocyé Leal, locutora en Exa, María Luisa Guerrero, conductora en Tv Azteca, Gustavo Sanz productor independiente, Eleazar Chávez comunicólogo organizacional en Oxxo y Fernando León fotógrafo en Gobierno del Estado.

Marcos Vizcarra, reportero de Noroeste y egresado de la generación 2008-2012, expresó que es momento de reflexionar en la práctica del periodismo y que los reporteros se exijan a sí mismos dar mejor calidad en los trabajos.

"Creo que no es utópico pensar que podemos ser más exigentes en todos los sentidos, desde lo editorial hasta lo que concierne a lo personal. Estamos justo en ese momento de reflexión y acción para dignificar el periodismo", dijo.

Actualmente el periodismo se ve inmerso en distintos dilemas durante el ejercicio, desde condiciones personales hasta de la industria, comentó.

" Hablo desde lo ético, moral, la agenda social y las partidas que vienen desde los gobiernos, que por mucho tiempo nos han dado la dirección de las formas de trabajo editorial. Eso, por sí solo, son situaciones que nos han obligado a desarrollar el reporteo de una forma desequilibrada", expresó.

Fernando León, quien es egresado de la generación 1990-1994, inició como fotógrafo en el Isic, antes Difocur, explicó que para sobrevivir en la industria de la comunicación se tiene que adaptar a los medios y a los cambios.

"Es difícil la carrera, es algo muy difícil ser fotógrafo pero es algo gratificante que te queda siempre", expresó.

Por la dinámica del periodismo y fotoperiodismo, el trabajo se vuelve exigente con los tiempos, pero gratificante al mismo tiempo, opinó el galardonado.

"No tienes hora, llegas en la mañana y no sabes a qué hora te vas, no sabes a qué hora regresas y es muy gratificante pero muy extenuante", dijo.

Exhortó a las nuevas generaciones a prepararse constantemente y no dejar que el ánimo decaiga.

"Que no se conformen con lo que tienen siempre ir más adelante y buscar formas diferentes de hacer las cosas y ser diferente, no caer en tú eres el mismo igual que mucha gente, perseverar y siempre buscar ser diferente a los demás", expresó.