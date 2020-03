UAS conserva liderato del Serial Estatal de Ciclismo

Logra primeros lugares tanto en Ahome como en Guasave

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) que conforman el equipo de ciclismo Lic-Team UAS continúan cosechando triunfos en las distintas competencias a las que acuden a participar y Jesús Alberto Murillo de la Preparatoria Hermanos Flores Magón se mantiene como líder general del Serial Estatal, informó Armando Barraza Yuriar.

El entrenador del equipo representativo de esta casa de estudios dio a conocer que el pasado fin de semana participaron en la Carrera “Andrés Lamberto Mejía” que se realizó en dos fases, la primera en el municipio de Ahome y la segunda en Guasave, donde lograron obtener un liderato general y un primer lugar en la rama femenil.

“En general podemos decir que nos fue bien, ya que además todos los muchachos obtuvieron podios de segundo y tercer lugar y a la competencia acudieron competidores de Sonora y Sinaloa”, resumió.

Dijo que el fin de semana próximo viajarán nuevamente a Ahome para participar en una carrera clásica de la Bahía de Ohuira y que el siguiente fin de semana acudirán al municipio de Sinaloa de Leyva para competir en otra carrera clásica con premiaciones muy buenas para los ganadores.

Gary Pérez Quevedo, copatrocinador del equipo Lic-Team UAS y ganador de un liderato general en principiantes, expresó que para él la competencia fue muy estimulante por el cierre que tuvo con el spring general.

“Me siento muy motivado, sinceramente lo que más alegría me da es que he estado avanzando y progresando muy rápido, yo no me esperaba estos logros tan anticipados, yo esperaba los logros pero más adelante, fue de mucho gusto para mí haber obtenido estos logros anticipados”, declaró Pérez Quevedo.

Brenda Rojas Monárrez, estudiante del Centro de Estudio de Idiomas de la UAS, destacó que en la competencia de dos días que estuvo muy reñida ella obtuvo el primer lugar en Guasave y el segundo sitio en Ahome.

“En Los Mochis me sentí muy bien y pues en la de Guasave me sentí muy segura de mí misma, logré un primero lugar y segundo lugar”, comentó Rojas Monárrez.

Como parte de su preparación, los aproximadamente 18 integrantes del equipo de ciclismo Lic-Team UAS tuvieron una rodada de Culiacán a Sanalona y de Sanalona a Imala con punto final en el malecón nuevo de Culiacán.