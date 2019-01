UAS CuliacÃ¡n domina la eliminatoria zonal de atletismo rumbo a Olimpiada Estatal 2019

UAS Culiacán domina la eliminatoria zonal de atletismo rumbo a Olimpiada Estatal 2019

Las mejores ocho marcas de las diversas regiones tendrán su pase a la fase estatal

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Los atletas capitalinos que forman los clubes de la Universidad Autónoma de Sinaloa dominaron el panorama del evento eliminatorio de atletismo en la Zona Centro celebrado en la pista de Ciudad Universitaria.

Melecio Angulo, titular de la Asociación Estatal, precisó que se cotejarán las ocho mejores marcas de cada prueba correspondiente a los eventos de zona que se han estado desarrollando en el norte, sur, centro y centro norte de la entidad, esos mejores atletas se disputarán las medallas en la fase estatal de la Olimpiada que tendrá como sede a Culiacán del 14 al 17 de febrero próximo.

En este certamen de la Zona Centro, los atletas del Club Parra Boys se adjudicaron 17 primeros lugares al igual que los Clubes “Universitarios” y Cuba Team, en tanto que el Club Espíritu Águila se acreditó ocho finales y cinco fueron para los Aguilatletas, esto sin contar los eventos que tuvieron carácter de promocionales.

Entre los atletas campeones destacaron, Blanca Sánchez y Diego Angulo en salto triple Sub 18, Ariday Salcedo y Carlos Barajas en 100 metros planos Sub 21, Johana Herrera y David Angulo en 200 metros Sub 21, Julissa López en 400 metros Sub 21, Jesús Padilla en 400 con vallas Sub 21, Samantha Angulo y José García en salto de longitud Sub 21.

Isaac Cervantes y Mireya Reyes en los 100 metros planos Sub 16, Sofía Varela y Osmar Vega en salto de altura Sub 16, América Guzmán y Fausto Cháidez en los 100 metros planos Sub 18, María Cibrián y Ricardo Valenzuela en los 200 metros planos Sub 18, Aslhy Soto y Badhir Corrales en 400 metros planos Sub 18, Danna Rodríguez y Diego Martínez los monarcas del salto de altura Sub 18; asimismo, Blanca Sánchez y Jesús Ríos, que dominaron el salto largo Sub 18.

