UAS garantiza el 100% de cobertura en nivel medio superior para el ciclo 2021-2022

El pleno del Consejo Universitario de la Casa Rosalina aprobó eliminar por este año la aplicación del examen Ceneval en el nivel medio superior, y en el caso del nivel superior se hará a distancia

Antonio Olazábal

El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa aprobó que para el ciclo escolar 2021-2022 se dé el 100 por ciento de cobertura en el nivel medio superior, así lo informó la Casa Rosalina mediante un comunicado.

En Sesión Ordinaria declarada permanente, el máximo órgano de gobierno de la Universidad Autónoma de Sinaloa aprobó no aplicar el examen Ceneval, prueba que normalmente se hace para los jóvenes que aspiran ingresar a la UAS.

Juan Eulogio Guerra Liera, Rector de la universidad, sostuvo que no hay condiciones para aplicar el examen Ceneval, y que además, ya es una costumbre que la Casa Rosalina acepte a la gran mayoría de sus aspirantes en el nivel medio superior.

“Un examen presencial en estas condiciones no podemos realizarlo, no hay condiciones, ni para el nivel medio superior ni superior… la Universidad Autónoma de Sinaloa se ha distinguido por tener en los últimos años el cien por ciento de cobertura, la propuesta es que no se realice el Ceneval, que sobre la marcha, cuando haya condiciones podamos realizar un examen diagnóstico y que este examen nos permita ubicar en qué situación están, cuál ha sido su evolución y detectar cuáles son las áreas de oportunidad de nuestros alumnos del nivel medio superior”, mencionó.

El universitario recalcó que no habrá examen presencial para el nivel medio superior y superior, en este último se aplicará a distancia, pero en el nivel medio superior, se decidió suspenderlo de manera definitiva por este año.

En la Sesión Ordinaria el pleno aprobó modificar la fecha del examen de ingreso al nivel superior, la cual originalmente era el sábado 22 de mayo y ahora será el jueves 20 y viernes 21 de mayo y se realizará en la Modalidad en línea.

El Rector expuso que para el nuevo Ciclo Escolar 2021-2022 la Universidad liberará 77 mil 860 fichas, de ellas 33 mil 75 para nivel bachillerato y 44 mil 785 para el nivel licenciatura, lo que representa un 5 por ciento más de fichas que el ciclo anterior.