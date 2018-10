UAS inicia la Sexta Jornada Universitaria para la Salud de la Mujer

Juan Elugio Guerra Liera dice que con nueva Unidad Móvil buscan llegar a la población en general

Fernanda González

MAZATLÁN._ La Universidad Autónoma de Sinaloa inició la Sexta Jornada Universitaria para la Salud de la Mujer con nueva Unidad Móvil, pero en esta ocasión se buscará llegar a la población en general, anunció Juan Eulogio Guerra Liera, rector de esta casa de estudios.

La idea, dijo, es que la nueva Unidad Móvil trabaje todo el año, con una agenda que permita moverse a todos los municipios y comunidades donde la UAS tiene presencia.

“Es importante decir que no sólo son para nuestras mujeres universitarias, son para quienes nos escuchan, que no trabajan en la Universidad y que buscan la oportunidad de ser diagnosticada de un problema que, si se diagnostica a tiempo, el resultado puede no ser tan negativo”, informó.

Comentó que la nueva Unidad Móvil tuvo un costo de 4 millones 823 mil pesos, con tecnología de punta para realizar exámenes de mastografía, ultrasonido y densitometría ósea.

Guerra Liera informó que hasta la fecha se han atendido 27 mil mujeres, y se espera llegar a un mayor porcentaje de la población.

En el caso del sector masculino, manifestó que todavía existe un rezago cultural para prevenir enfermedades como el cáncer de próstata.