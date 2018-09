UAS se dice abierta a vigilancia policiaca permanente

Sin embargo, la presencia de gentes no resolvería el problema de violencia al interior de la casa rosalina, advierte el rector

Antonio Olazábal

El rector de la UAS Juan Eulogio Guerra Liera negó estar en contra de que elementos policiacos vigilen, de forma permanente, dentro de los campus de la casa rosalina.

Hoy en la mañana fue atacado a balazos un ex comandante de la Policía Ministerial en la Facultad de Derecho, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Culiacán.

Minutos después, Francisco Villarreal Gastélum, presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa, lamentó el ataque contra el ex agente, y criticó que la Universidad Autónoma de Sinaloa en ocasiones se queje de que elementos de seguridad pública ingresen a los campus universitarios.

"Es una incoherencia en ocasiones de la Rectoría, si se entromete una autoridad dicen que están violentando la autonomía, y si no va la autoridad, dicen que están dejados de la justicia, entonces no se les entiende", criticó.

Sobre ello, Guerra Liera enfatizó que desde la universidad no están en contra de que haya vigilancia permanente dentro de ella, siempre y cuando se haga coordinadamente con las autoridades de la casa rosalina.

"De repente hay un poco de confusión sobre la autonomía, no es que no puedan ingresar a CU o campus universitario, el problema es que no pueden ingresar sin una coordinación con las autoridades universitarias", mencionó.

"Por ejemplo, en Mochis después del asesinato de este comandante hablamos con el Presidente Municipal, se intensificaron los rondines, aquí lo hemos hecho con el Presidente Municipal actual, con Gonzalo Gómez Flores en el campus Buelna, aquí también se han intensificado", detalló.

El rector mencionó que están abiertos de aceptar vigilancia permanente, sin embargo, opinó que no ve que ésta sea la solución para erradicar la violencia dentro de la UAS.

"Si esa fuera la propuesta para resolverlo (vigilancia dentro de los campus universitarios) pues no habría problema, pero yo creo que no es tan sencillo, vamos ahorita a la 1:30 horas, como te dije, a reunirnos a Palacio de Gobierno con todas estas instancias (Policía Estatal, Municipal, Federal y Ejército) y ahí vamos a proponer una mesa para que revisen los protocolos", afirmó.

Guerra Liera añadió que ya no hay respeto de la delincuencia por las instituciones que históricamente fueron hechas para servir a la sociedad, como lo son las universidades, médicos, abogados, por lo que el tema de la violencia es un tema muy complejo en la sociedad.

"Hoy ya no se detienen para intentar cobrar cuentas, aunque estén dentro de una institución, hemos tenido casos no de asesinatos, pero sí de robos en iglesias, en restaurantes, ya no hay ese freno que de alguna manera representaba un reconocimiento", lamentó.

"La universidad no está aislada de la sociedad, se replican muchos de los fenómenos de afuera, pero que de alguna manera con el paso de los años, las instituciones más apreciadas por la sociedad, como la iglesia, las instituciones educativas, bomberos, Cruz Roja, la milicia, han ido perdiendo ese contorno que los aislaba de esa violencia, y hoy tenemos asesinatos de curas, de quienes prestan servicios como Cruz Roja y bomberos, eso te habla de una descomposición social", profundizó.