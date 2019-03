UAS urge apoyo financiero al gobierno federal

Cada año, el déficit de recursos llega a los mil 750 millones de pesos, expresa el rector Juan Eulogio Guerra Liera

Belizario Reyes

Ante el déficit anual de mil 735 millones de pesos que tiene en su presupuesto la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya entregó un autodiagnóstico en espera de apoyo de la federación para resolver el problema estructural, dijo el rector Juan Eulogio Guerra Liera.

Informó que estuvo el 28 de febrero en la Ciudad de México entregando el autodiagnóstico de esta institución y recordó que el año pasado hubo nueve instituciones con problemas de cierres financieros que pudieron tener un recurso extraordinario, sobre la base de plantear una ruta que pudiera resolver y dar muestras de preocupación de las universidades por optimizar y multiplicar los resultados.

"Por multiplicar los resultados con el mismo monto presupuestal que tenemos en la idea de poder ser sujetos de que se nos otorguen recursos, pero no para cerrar el año, sino recursos que vayan a resolver el problema estructural, ¿cuáles son estos problemas estructurales?, pensiones, jubilaciones, problemas con el Issste, con el IMSS, plazas no reconocidas, asignaturas no reconocidas, entre otros aspectos", añadió Guerra Liera.

"Y el día 28 de febrero estuvimos nosotros entregando el autodiagnóstico, el autodiagnóstico como lo indica es la situación de la Universidad desde el punto de vista de quienes laboramos en ella, de quienes tenemos la responsabilidad administrativa y que abarca los aspectos de indicadores, administrativos, los aspectos financieros, los entregamos y los expusimos".

Dijo que dicho diagnóstico fue presentado ante la Secretaría de Educación Pública, de la Subsecretaría de Educación Superior, la Dirección General de Educación Universitaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, representantes de la Asociación Mexicana de Órganos de Control de Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe.

"En este diagnóstico se trata de manera muy puntual los aspectos en los cuales consideramos deben de revisarse para que la Universidad pueda tener una proyección de finanzas sanas y mejores resultados, aquí marcamos nosotros que el déficit de nuestra institución es de mil 735 millones de pesos anuales, informamos de la reducción de los ingresos del rector, de más de 85 funcionarios de un monto cercano a los 5 millones de pesos al año", enfatizó.

"Que esto no resuelve la situación de fondo financiero de nuestra Universidad".

En ese diagnóstico se tocaron otros puntos como el énfasis que se le pone a la actividad cultural con una serie de eventos, se expuso el plan de austeridad.

"Aquí estaremos esperando nosotros el siguiente paso, que una vez que se entregue el autodiagnóstico ellos revisan esta información, la cruzan, nos mandan llamar para ir verificando los aspectos en los cuales nosotros estuvimos informando", expresó, entre otros puntos.

Entre otros puntos, Guerra Liera precisó que el presupuesto de la UAS lo integran 4 mil 165 millones de pesos que le aporta el Gobierno federal, y el Gobierno estatal mil 199 millones de pesos, lo que da un total de 6 mil 104 millones de pesos, y a eso se le suma el déficit anual de mil 735 millones de pesos.

"Esperamos nosotros, la fecha máxima es al cierre del año, llegar sin el problema que tuvimos el año pasado, entonces estamos avanzando, entregamos, nos revisan, nos critican, ...ése es el camino, estamos trabajando en ello, hasta ahorita estamos en los preludios, en las informaciones conjuntas, pero esperamos en los próximos meses saber de qué tamaño va a ser la respuesta", subrayó el rector de la UAS.