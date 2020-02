Uber MÃ©xico desactiva cuentas a 240 usuarios por un posible caso de coronavirus en la CdMx

Uber México desactiva cuentas a 240 usuarios por un posible caso de coronavirus en la CdMx

Norma Sánchez, una usuaria de Twitter, compartió a Julio Astillero el mensaje que Uber México le mandó para dejar inactiva su cuenta. Entonces vino la respuesta de la compañía

Ciudad de México (SinEmbargo).– Uber México informó que suspendió las cuentas de usuarios que viajaron en autos en los que habría estado una persona posiblemente contagiada de coronavirus en la Ciudad de México.

“El 31 de enero tuvimos noticia por parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a través de una solicitud de información, respecto a un usuario identificado por ésta como un posible portador del coronavirus. Se respondió dicha solicitud el mismo 31 de enero con información de contacto de dos socios conductores que posiblemente realizaron viajes con el usuario del perfil ubicado”, señaló en un comunicado.

“Uber me cancela cuenta, tras un mensaje enviado por ellos, bajo argumento de un “supuesto” contagio de coronavirus de 1 usuario q utilizó el mismo vehículo. No responden, no preocupa la cuenta, sino el caos que su aviso puede generar”, escribió Sánchez. Entonces vino la respuesta de la compañía.

“A partir de la fecha del primer viaje realizado por el usuario, 240 usuarios realizaron viajes con los dos socios conductores ya mencionados. A continuación, de acuerdo con nuestros protocolos y de manera proactiva, hemos procedido a enviar información a estos dos conductores y a los 240 usuarios respecto a la desactivación temporal de sus cuentas con el único objetivo de compartirles la información oficial preventiva de la Secretaría de Salud respecto a la posibilidad de contactar a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) en caso de requerir mayor información o presentar síntomas”, escribió Uber.

“Llamamos a nuestra comunidad a seguir la información oficial. Por nuestra parte, mantendremos informados a usuarios y socios conductores respecto a cualquier actualización de sus cuentas”, agregó.

“Seguiremos atentos a las indicaciones o solicitudes de las autoridades, para de manera coordinada, trabajar en favor de la seguridad y tranquilidad de todos”, indicó.

China logró batir el viernes el récord de enfermos curados del coronavirus causante de la neumonía de Wuhan y en solo un día 72 personas abandonaron el hospital, una cifra a la que se aferra para tranquilizar a una comunidad internacional dividida entre quienes cierran puertas y dan la mano ante el avance imparable de la enfermedad.

Según las últimas cifras oficiales publicadas esta madrugada, los muertos alcanzaron hoy los 259 (46 más que el viernes), mientras que el número de infectados en territorio chino asciende a 11 mil 791 (2 mil 099 más que la víspera).

El número de pacientes en estado grave se situaba en mil 795, mientras que un total de 243 personas ya han superado la enfermedad y han sido dadas de alta de los hospitales de varias provincias.

Cada día, la prensa local publica imágenes de pacientes a las puertas del hospital despedidos con abrazos de enfermeras y médicos y con ramos de flores, tras haber superado una enfermedad con altas tasas de contagio pero bajas de mortalidad (2,2-2,3 por ciento).

“¡Muchas gracias! Todos los médicos y enfermeras son muy amables”, apuntaba la señora Deng a la televisión nacional CCTV antes de abandonar el hospital de Rui’an (Zhejiang) mientras Hong Liang, director de las salas de aislamiento le recordaba: “Una vez que haya regresado a casa, debe observar sus condiciones e informarnos de inmediato si siente alguna molestia”.

La Comisión Nacional de Salud explica que los pacientes pueden ser dados de alta cuando se alivian los síntomas, la temperatura corporal permanece en un rango normal durante al menos tres días y la prueba de ácido nucleico muestra un resultado negativo dos veces en dos pruebas separadas por 24 horas.