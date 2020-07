Ubica CEDH a desplazados por violencia en Bagrecitos, ya rondan medio centenar

El número de desplazados es poco claro, pero según el visitador general Miguel Ángel Calderón Espinoza, rondan el medio centenar.

José Abraham Sanz

En la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya se pusieron en contacto con familias de desplazados por la violencia en Bagrecitos, un poblado ubicado en la entrada de la zona serrana al norte de Culiacán, que costó la vida de 16 personas la semana pasada.

“Hemos nosotros identificado a dos grupos, que tiene su representante y que a su vez ellos tienen algunas víctimas, señalan algunos casos de 20, 30, en otros casos otro tanto, hemos entrado en contacto con ellos”, dijo Calderón Espinoza.

“El segundo grupo hoy en la mañana tuve contacto con ellos, porque hasta ayer -martes- conseguimos el teléfono; el otro caso, desde antier, entramos en comunicación con ellos; ya tenemos conocimiento de que el Gobierno del Estado ya entró en comunicación con ellos, les pidieron algunos datos”.

El visitador general de la CEDH aclaró que aunque este conflicto comenzó desde principios de diciembre, esta es la primera vez que hay algún contacto con pobladores de la zona norte del municipio.

“Con relación al tema de la zona norte, nosotros no habíamos tenido contacto con personas; no habíamos tenido contacto, no había habido ninguna queja, ni nada, hasta la semana pasada”, aclaró.

“No hemos acudido al lugar de los hechos”.

Calderón Espinoza también descartó haber tenido contacto con los familiares de las personas asesinadas.

“Con ellos nosotros no hemos recibido nada en relación a ese tema, alguna queja o algo más”.

El visitador general también aclaró que una de las peticiones de las personas que han salido de Bagrecitos es apoyo económico, para mantenerse fuera de casa.

Una de las personas que entrevistó, dijo que le urge regresar a casa, porque es su hábitat natural.

“Me dijo que ocupaba recursos económicos para seguir subsistiendo afuera, pero que él necesitaba los recursos, pero lo que más necesitaba era regresar, este era el tema de este señor”, recalcó.

“Para nosotros, aquí, lo que siempre he señalado es que es un tema que se debe atender de manera integral a las víctimas, no se trata de dinero, no se trata de una despensa, es un tema que abarca mucho más allá”.

A Calderón Espinoza se le insistió que si cuántas personas habían desplazadas desde Bagrecitos y lugares aledaños.

“Yo, literal, te voy a comentar lo que me dijeron. Me lo dijo el señor, ¿usted de dónde es?, de Bagrecitos, y yo le decía, ustedes cuántas personas se salieron: no, pues muchas, pero cuántas son muchas, yo le pregunté, ¿20, 10?, no más, me dijo, ¿30?, póngale unas 30, 40 personas, como que estaba más o menos, fue todo”, agregó.

“Me dijo en qué colonia estaban, me dijo tenemos comunicación de que ya hay, ya ves cómo hablan ellos, de que 'ya hay gobierno' (autoridad en Bagrecitos), 'tenemos entendido que ya hay gobierno', porque parece que ya está calmada la cosa”.