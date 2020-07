UEFA confirma que el partido entre Barcelona y Napoli se realizará como estaba previsto

MADRID._ La UEFA aseguró que el partido Barcelona-Napoli, previsto para el próximo 8 de agosto en Barcelona, sigue adelante “como estaba planeado” y que está “en contacto con la autoridades locales competentes para “monitorear la situación”.

“El partido está previsto que se juegue en Barcelona como estaba planeado. Estamos monitoreando la situación y en contacto con las autoridades locales competentes”, señaló este jueves la organización, que también contactó con la Federación Española de Futbol (RFEF), según confirmó a EFE.

La UEFA ya anunció el pasado día 10, cuando comunicó las sedes de los partidos pendientes de sus competiciones y de las fases finales de éstas, que mantendría contacto con las autoridades de los países donde se va a jugar para hacer un seguimiento de la situación ante la crisis sanitaria actual.

Es el caso de España, tras el repute de casos positivos por Covid-19 en el territorio y en el área metropolitana de Barcelona, donde debe disputarse el choque de vuelta entre el conjunto azulgrana y el Nápoles italiano, que determinará el equipo que accede a la fase final del 12 al 23 de agosto en Portugal.

Desde la UEFA también se contactó con el secretario de organización estratégica y relaciones internacionales de la RFEF, Jorge Mowinckel, para recabar información, ya que España acogerá además la fase final de la Liga de Campeones femenina del 21 al 30 de agosto en San Sebastián y Bilbao, y su planificación, igual que el Barsa-Nápoles sigue según lo previsto.

9️⃣ days to go until #BarçaNapoli!

9️⃣, the same number of 🇮🇹 teams that Barça have played in Europe 🔥 pic.twitter.com/7PA9PHWXmk