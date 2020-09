UIF congela cuentas a ex Gobernador de Chihuahua y dos más vinculados a protestas

El bloqueo se realizó por detectar movimientos irregulares en el sistema financiero nacional, detalló la UIF en una tarjeta informativa

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas bancarias de tres personas aparentemente vinculadas con las protestas en la presa La Boquilla, en Chihuahua, de acuerdo con el medio Raíchali.

De acuerdo con los reportes, las cuentas congeladas corresponden a las de José Reyes Baeza, ex Gobernador de Chihuahua; Eliseo Compeán, Alcalde de Delicias; y Salvador Alcántar Ortega, presidente de la Asociación de Usuarios de Riesgo de Chihuahua.

“El bloqueo se realizó por detectar movimientos irregulares en el sistema financiero nacional”, detalló la UIF en una tarjeta informativa.

La dependencia de Hacienda especificó que no se bloquearon las cuentas de los municipios de Delicias y Rosales, con el fin de garantizar el salario de los trabajadores de las alcaldías.

Por otro lado, fuentes revelaron a El Universal que el bloqueo de las cuentas se habría realizado por petición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

LAS ACUSACIONES

El 11 de septiembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a políticos (incluyendo ex Gobernadores) del PRI y del PAN que apoyan las protestas en Chihuahua de tener prósperos negocios con el agua y de manipular a la gente para defender sus intereses personales.

Dijo que la cuota de agua para Chihuahua está cubierta al 100 por ciento.

“Hemos insistido que no falta el agua, que no van a quedarse sin agua (los agricultores)”, aseguró.

El Presidente afirmó que las protestas que esa semana dejaron a una mujer asesinada responden a “intereses creados”, por lo que pidió a la ciudadanía no dejarse manipular.

“Que la gente tenga toda la información, que no se deje manipular, porque la toma tiene que ver con un movimiento político y con un acarreo, no descarto que haya gente preocupada porque se puede quedar sin agua y tienen el legítimo derecho de defender el agua. Pero no se dejen manipular porque los que encabezan este movimiento son gente muy afortunada en toda la extensión de la palabra, que no haya manipulación”, dijo hoy en conferencia desde Palacio Nacional.

Los funcionarios exhibidos de Acción Nacional por su presunta relación en la incitación de protestas contra la entrega de agua de las presas a EU en son Ismael Pérez Pavia, Alcalde de Meoqui, al que identificó como “principal incitador de la violencia en las manifestaciones; Arturo Zubía Fernández, Alcalde de Camargo; Eliseo Compeán Fernández, Alcalde de Delicias, y quien habría encabezado un contingente que atacó a campesinos el 8 de septiembre.

También fueron señalados Jorge Aldana Aguilar, presidente del módulo de riego 1 de agua, al igual que su madre, Velia Aguilar Armendáriz, ex diputada federal del PAN; de igual forma estarían involucrados los diputados panistas Mario Mata Carrasco y Jesús A. Valenciano García; Salvador Alcántar Ortega, líder del Movimiento de Productores y Agricultores en el Estado; así como el militante panista Agustín Jaime Ramírez Licón y su hermano, el morenista Alcalde de Rosales, José Francisco Ramírez Licón.

Para demostrar la relación de funcionarios panistas con el movimiento de agricultores, e l Jefe del Ejecutivo mostró un video donde se observa al Diputado panista Jesús Alberto Valenciano pidiendo que la Guardia Nacional deje la presa La Boquilla.

“Venimos a notificarles del acuerdo de hoy, y en caso de que no accedan a retirarse entonces absténganse a las consecuencias, el pueblo de Chihuahua no se va dejar y ya se les demostró en la presa La Boquilla”, dijo el legislador en la grabación que se difundió ayer en redes sociales.

Mientras que del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Presidente exhibió a los ex Gobernadores César Duarte, Fernando Baeza Meléndez y José Reyes Baeza Terrazas. También mencionó a Héctor Baeza Terrazas, ex Alcalde de Delicias; y a Jaime Ramírez Carrasco, Alcalde de San Francisco de Conchos, un opositor de la apertura de las presas.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ya había culpado el 9 de septiembre a políticos de Chihuahua, incluso a ex Gobernadores, y a líderes agrícolas por “agitar” he incitar a la violencia en la protesta realizada en la presa La Boquilla.

El Presidente López Obrador respondió al Gobernador Javier Corral, quien aseguró que el Jefe del Ejecutivo ha recibido información sesgada y “datos que son insostenibles” sobre las protestas.

“Respeto su punto de vista pero no lo comparto, yo tengo buena información, muy buena información de todo esto, de cómo se han asociado en Chihuahua estos grupos, engañando al pueblo haciéndoles creer que son partidos distintos cuando en realidad son lo mismo. Estos grupos simularon durante mucho tiempo que había democracia en Chihuahua porque había alternancia, pero en esencia era lo mismo, corrupción, abandono del pueblo, llegan a gobernar y no le cumplen a la gente”, expuso.

ENFRENTAMIENTO EN CHIHUAHUA

La guerra por el agua almacenada en la región centro-sur de Chihuahua escaló con un ataque en el que murió Jésica Silva, una joven que participó con su esposo en la toma de la presa La Boquilla, en el municipio de San Francisco de Conchos.

Jaime Torres, pareja de Yessy, resultó con heridas de gravedad por las que estuvo en terapia intensiva desde la noche del martes, hasta la mañana de este jueves.

Pero el conflicto también detonó una confrontación directa entre el Gobernador Javier Corral y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes dedicaron un espacio en sus ruedas de prensa matutinas a señalar al otro de intereses políticos electorales.

“Vemos que el Presidente le tiene un odio enfermizo hacia el PAN que no le permite ver la realidad del país y verse como el Presidente de todos los mexicanos, agravia a cientos de miles de mexicanos, porque lo vemos como un adversario político, no como un Presidente”, dijo Javier Corral Jurado.

“Lamento mucho que haya perdido la vida una mujer, que su esposo, incluso, esté grave, mi pésame profundo a sus familiares, a sus amigos, desde luego que se van a deslindar responsabilidades. Lo que ya sabemos y no es nuevo porque ya lo venía yo diciendo aquí, es que estaban utilizando este asunto del agua con propósitos políticos electorales y, también, porque existen intereses creados en todo el control y manejo del agua, el día de estos lamentables hechos, participaron dos exgobernadores de chihuahua del PRI, un diputado federal del PAN, el Senador (Gustavo) Madero del PAN”, señaló esta semana López Obrador.