UIF investiga a magistrado del TEPJF por cuadriplicar sus ingresos en 4 aÃ±os: Reforma

UIF investiga a magistrado del TEPJF por cuadriplicar sus ingresos en 4 años: Reforma

Autoridades detectan presuntos movimientos irregulares en las cuentas de José Luis Vargas Valdez

noroeste.com

28/10/2019 | 09:02 AM

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), detectó presuntos movimientos irregulares en las cuentas de José Luis Vargas Valdez, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien entre 2013 y 2017 habría cuadriplicado sus ingresos.

Según el diario Reforma, que informó en exclusiva el hecho, las autoridades federales identificaron depósitos en efectivo para el funcionario electoral, aportaciones de Gobiernos estatales y manejos millonarios en tarjetas de crédito, además de que revisan las adquisiciones de dos inmuebles a su nombre, valuados en más de 7.5 millones de pesos.

Vargas Valdez compró en 2011 un departamento de 365 metros cuadrados ubicado en el quinto piso de la Torre B del Fraccionamiento El Mirador, en Lomas de Chapultepec, por el que pagó un crédito de 6 millones 800 mil pesos. Mientras que otro departamento, ubicado en Sierra Chalchihui 235, en la misma colonia, forma parte de un conjunto residencial de dos torres de departamentos con varias amenidades como gimnasio, alberca y cancha de tenis.

En junio de 2017 el magistrado electoral compró en 880 mil pesos una oficina de 43 metros cuadrados ubicada en el piso 10 del edificio del edificio Miguel E. Abed, en la colonia Centro, del cual no hay registro de que para esta transacción se haya recurrido a un crédito hipotecario.

Asimismo, durante sus últimas cinco declaraciones anuales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se observa una evolución "extraordinaria" de los ingresos del magistrado electoral Vargas Valdez, de 47 años de edad, indicó el rotativo.

"Mientras en abril de 2013, cuando ejercía como abogado de asuntos electorales, declaró ingresos por 1 millón 791 mil pesos, para 2017, ya como magistrado electoral, sus ingresos declarados se cuadruplicaron al declarar 7 millones 270 mil 317, según los documentos oficiales que fueron revisados", señaló el Reforma.

Sólo en su primer año como magistrado, cargo que asumió el 4 de noviembre de 2016, Vargas Valdez incrementó sus ingresos en un 54 por ciento. En 2016 reportó ingresos por 3 millones 334 mil pesos, siendo que sólo habría cobrado dos meses de salario como funcionario y un proporcional de aguinaldo. Un año después duplicó sus ingresos para quedar en poco más de 7 millones.

El rotativo recordó que los magistrados electorales están impedidos a recibir otros ingresos laborales o profesionales que no sean los de su encargo judicial, ya que conforme el Artículo 101 de la Constitución no pueden aceptar ni desempeñar ningún empleo o encargo gubernamental o de particulares, salvo labores académicas no remuneradas.

Reforma detalló que el magistrado de la Sala Superior del TEPJF podría alcanzar ingresos anuales brutos de hasta 4 millones 451 mil 601 pesos, considerando prestaciones. Sin embargo, los ingresos de Vargas Valdez, según su declaración anual 2017, fueron superiores en 63 por ciento con respecto a lo máximo que podría recibir.

Además de esa diferencia, la UIF tiene reportes de movimientos por 14 millones 96 mil 478 pesos durante dos años, entre 2016 y 2018, en una tarjeta American Express que está a nombre del magistrado Vargas Valdez, así como un depósito de 500 mil pesos del Gobierno de Sonora.

Siempre según Reforma, también son revisados tres depósitos en efectivo al magistrado electoral: uno de 2016 por 400 mil y otros dos en 2018, "año en que tomó decisiones electorales trascendentales", uno por 200 mil pesos, el 13 de julio, y otro por 220 mil, el 17 de septiembre.

¿QUIÉN ES EL MAGISTRADO VARGAS VALDEZ?

Vargas Valdez estudió derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene una Maestría en Derecho Público por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, donde es candidato a doctor en la misma disciplina, con la tesis titulada: "Perfil del Juez Constitucional: análisis de garantías de independencia e imparcialidad".

Ha sido socio de los despachos JL Vargas y Asociados, así como Vargas, Castilla, González Matus Abogados. También fue Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y de Unidad en el desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Antes fue asesor jurídico en el Instituto Nacional Electoral (INE) y el del Distrito Federal (IEDF). Además fungió como coordinador de Asuntos Jurídicos de la subsecretaría de Desarrollo Político en Gobernación (Segob), y secretario instructor del TEPJF.

Vargas Valdez fue inicialmente designado por el Senado de la República para cumplir un periodo de tres años como magistrado en la Sala Superior del TEPFJ, empezando en noviembre de 2016. Sin embargo, el Congreso de la Unión amplió los plazos de cuatro magistrados y su encargo se extendió hasta octubre de 2023.