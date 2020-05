UIF investiga corrupción en sector salud, pero no a Narro Robles

"La Unidad de Inteligencia Financiera está investigando los contratos que realizó la administración anterior en el sector salud, y ya se han presentado algunas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR)", indicó la SHCP

Carlos Álvarez

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó este miércoles 12 de mayo, que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cuyo titular es Santiago Nieto Castillo, investiga presuntos casos de corrupción en el sistema de salud durante la pasada administración federal encabezada por Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, la institución precisó en un comunicado, que dichas investigaciones no incluyen a José Narro Robles, ex titular de la Secretaría de Salud (SSa) durante el sexenio del mexiquense. "La Unidad de Inteligencia Financiera está investigando los contratos que realizó la administración anterior en el sector salud, y ya se han presentado algunas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR)", indicó la SHCP.

"Así, la UIF no se está investigando a ninguna persona en particular, y se analizan las contrataciones de dicho sector en el sexenio anterior [...] También la UIF realiza investigaciones sobre las nuevas contrataciones que están realizando en la presente administración en dicho sector, con el objetivo de evitar actos de corrupción", enfatizó la SHCP.

Hace unas semanas, José Narro Robles, también ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Federal, “falló y mintió”, porque declaró que el país estaba preparado para enfrentar al coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), “y no fue así”.

“Nos dijo que estábamos preparados en febrero y la verdad es que no lo estaba el Sector Salud: no había los equipos de protección personal, ni número de ventiladores necesarios, protocolos necesarios de actuación personal y ha mencionado fechas distintas para la reactivación de actividades”, expresó el ex aspirante a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Un día se nos da una cifra, después se nos dice que esa hay que multiplicarla por 8.3, después que por 30 o más, esto ha generado sin duda alguna una gran desconfianza en los números y la actuación de las autoridades sanitarias que no han podido articular la estrategia y el país”, abundó Narro Robles en entrevista con la periodista Azucena Uresti Mireles, para la cadena Milenio Televisión.

“Al final, es una mentira. Si usted dice que está preparado y no lo está, una de dos: o no sabe lo que es estar preparado para contender con una epidemia que era evidente en la segunda quincena de enero y sobre todo en el mes de febrero que México iba a vivirla, entonces uno dice eso; o lo que uno hace es hacer toda la preparación necesaria y no fue lo que se hizo”, acusó Narro Robles.

El ex titular de la Secretaría de Salud Federal advirtió que todas las imprecisiones solamente han revelado que no existe una estrategia bien articulada, y como muestra, los dichos de los gobernadores que han diferido con Hugo López-Gatell Ramírez.

“Hay señales equivocadas y ahí es donde muchos, no soy yo solamente, pero seguiré sosteniendo, que la cifra que se nos ha dado. El día de ayer, 27 mil 634 personas infectadas y 2 mil 704 [muertos] no corresponde con la realidad”, añadió Narro Robles.

“Incluso, el propio subsecretario López-Gatell ha reconocido que lo que se denominó sobre todo al principio ‘neumonías atípicas’, pues a partir de hace días, no más, deberían ser consideradas hasta no probar otra cosa como neumonías originadas por COVID-19, y muchos insistimos desde marzo que eso debería ser así”, justificó el ex rector de la UNAM.

Sin embargo, la respuesta de López-Gatell Ramírez no se hizo esperar. Cuando la conferencia de prensa vespertina del 6 de mayo estaba en su etapa final, una reportera le preguntó qué opinaba respecto a lo dicho por el ex secretario de Salud Federal.

Como la reportera no encontró las cifras citadas por Narro Robles durante una entrevista que dio al diario El Sol de México -mismas que López-Gatell Ramírez le solicitó antes de contestar-, el subsecretario tomó otra pregunta y fue cuando hizo un declaración que rápidamente se ubicó como trending topic en la red social Twitter.

“Respeto la opinión del doctor Narro. El doctor Narro José Narro Robles es un personaje de la vida pública, fue rector de la Universidad Nacional, fue secretario de Salud, fue dirigente político en el PRI y luego ya no le sé, ya no le sigo esa pista. No sé si sigue en el PRI, si sigue en la UNAM, pero por ahí debe estar, y me parece un individuo respetable", señaló el funcionario federal.

"No se inhiba o, si quiere, mientras tomamos otra pregunta mientras lo analiza. No sé, habría que ver sus argumentos sobre lo que a lo que se refiere, usted iba a mencionar algunos números, me parece. A ver, quizá, ahí nos podemos dar cuenta de a qué se refiere el respetado doctor José Narro”, le dijo el subsecretario de Salud Federal a la reportera.

Sin embargo, minutos después, casi al concluir la conferencia, se refirió a que el sistema de Salud mexicano ha tenido un “grado importante de deterioro”, y entonces expresó: “307 hospitales quedaron abandonados, ahorita me acordé del doctor Narro. 307 hospitales quedaron abandonados en la administración anterior, por distintas razones”.

El 7 de mayo, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó respeto ante las afirmaciones de Narro Robles. “Todo el mundo tiene derecho a opinar, somos libres. Fue muy cuestionado [el ex rector de la UNAM], pero tiene derecho [a expresarse]”, indicó el mandatario nacional.